SAD ublažava ekološke propise za aute

ODLUKA o ublažavanju ekoloških norma za osobna vozila, koju je donijela Trumpova administracija, mogla bi potaknuti političku i pravnu bitku s Kalifornijom koja ipak želi zadržati strože propise.



Norme za razdoblje od 2022. do 2025. nazvane CAFE (Corporate Average Fuel Economy) postavila je prošla administracija demokrata Baracka Obame malo prije dolaska republikanca Donalda Trumpa u Bijelu kuću.



Povećanje autonomije



One su predviđale postupno povećanje autonomije vozila i ostvarenje cilja od 4,32 l na sto kilometara do 2025.



"Zaključci Obamine administracije bili su pogrešni", istaknuo je u priopćenju čelnik Agencije za zaštitu okoliša (EPA) Scott Pruitt.



"U vrijeme Obamine administracije proces ocjene normi je zbog političkih razloga proveden prebrzo i temeljio se na preporukama koje nisu odgovarale stvarnosti, postavljajući previsoke zahtjeve", upozorio je.



"EPA trenutačno preispituje izuzeće Kalifornije", dodaje agencija u priopćenju.Kalifornija može, zahvaljujući izuzeću, postavljati na tom polju strože propise od ostalog dijela zemlje, što i čini već nekoliko desetaka godina, potičući proizvođače automobila da se prilagode njezinim, a ne saveznim propisima kako bi ondje mogli prodavati svoja vozila.Xavier Becerra, državni tužitelj Kalifornije, savezne države koja tradicionalno glasa za demokrate, odmah je reagirao na objavu EPA-e ustvrdivši u priopćenju da "ofenziva Trumpove administracije protiv ekoloških normi za automobile prijeti našoj sposobnosti da zaštitimo zdravlje naše djece, borimo se s klimatskim promjenama i omogućimo Amerikancima uštedu novca"."Spremni smo ići na sud kako bismo sačuvali te iznimno važne norme i odgovorili na rat koji je administracija objavila okolišu", upozorio je.Odluka je dio plana američkog predsjednika Donalda Trumpa da se obračuna s velikim dijelom "klimatskog plana" koji je izradio njegov prethodnik. Trump je usto odlučio povući Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma, ocijenivši da on šteti američkim gospodarskim interesima.