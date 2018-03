Samo jedna od glavnih tvrtki na Zagrebačkoj burzi ima šeficu uprave

Foto: FaH/123rf



KOLIKO je niska zastupljenost žena u upravama velikih kompanija pokazuje podatak da samo jedna tvrtka koja je u sastavu indeksa Crobexa ima predsjednicu uprave, i ta je u vlasništvu švedskog Ericssona.



Uz Gordanu Kovačević još samo tvrtka Zagrebačka burza, koja nije sastavnica Crobexa, ali je izlistana na burzi, ima ženu na ključnoj poziciji - Ivanu Gažić. Dakle, samo dvije žene imaju najviše upravljačke funkcije u više od stotinu tvrtki čije su dionice izlistane na burzi.



Švedska i Francuska imaju najviše žena u upravama kompanija



Švedska inače ima, uz Francusku, prema podacima Europske komisije iz 2016. najviše žena u upravama kompanija koje su izlistane na burzi, njihov broj premašuje 36 posto. Prema istim podacima prosjek EU-a iznosio je 23,3 posto, i Hrvatska je bila te godine na 20,7 posto, no 2017. se postotak smanjio.



Tvrtka Selectio, koja od 2014. mjeri Crobexov indeks žena, objavila je da je 2017. postotak žena u upravama pao na samo 17,3 posto i to nakon što su Agrokorove tvrtke izašle iz sastava indeksa pa je ostao manji broj tvrtki koje ulaze u indeks. Istovremeno, porastao je broj "zero companies", tj. onih koje u upravama nemaju ni jednu ženu. Takvih je više od polovice. Ovogodišnji Crobexov indeks žena nije još sastavljen.



Za usporedbu, spomenimo da je prema posljednjim dostupnim podacima The Female FTSE Board Report 2017. svih sto najznačajnijih tvrtki na Londonskoj burzi imalo barem jednu ženu u upravi. Omjer žena u upravama FTSE 100 tamo je 27,7 posto, no na ključnim izvršnim pozicijama tek 9,8 posto kompanija ima ženu.Podaci Hanfe pokazuju da je u tvrtkama izlistanim na burzi samo 15 posto žena u upravi. Posljednji podatak koji imaju jest onaj iz 2016. godine.Od sastavnica Crobexa samo jednom od ukupno devetnaest kompanija upravlja žena, to je Gordana Kovačević iz Ericssona Nikole Tesle. Tri kompanije iz Crobexa imaju 50 posto žena u upravi, to su AD Plastik, Arena Hospitality i Optima telekom.U AD Plastiku su to Katija Klepo i Sanja Biočić, u Arena Hospitality – Milena Perković.Optima Telekom ima polovicu žena u četveročlanoj upravi, to su Mirela Šešerko i Irena Domjanović.