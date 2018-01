Sastali se Izetbegović, Vučić i Erdogan, Dodik i Čović ljuti: "To je opasni presedan"

Foto: klix.ba

PREDSJEDATELJ predsjedništva BiH Dragan Čović kritizirao je u ponedjeljak trilateralni sastanak njegova bošnjačkog kolege Bakira Izetbegovića s predsjednikom Srbije i Turske Aleksanadrom Vučićem i Recepaom Tayyipom Erdoganom, a zbog susreta je nesretan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.



Trojica dužnosnika su na radnom sastanku u Istanbulu razmatrali stanje u odnosima između BiH i Srbije te moguće infrastrukturno pobvezivanje Beograda i Sarajeva autocestom čiju bi izgradnu financirala Turska.



Čović i Dodik u odvojenim izjavama lokalnim medijima tvrde da je Izetbegović otišao u Istanbul bez konzultacija s bilo kim u državi.



"U ovom slučaju Izetbegović je otišao u svoje osobno ime ili u ime stranke, u ime šredsjedništva BiH svakako nije", izjavio je Čović za portal "Dnevnog avaza".



Izetbegović je Čovića i njegovog srpskog kolegu u državnom vrhu Mladena Ivanića izvjestio o putu u Istanbul, ali obojica su procijenila kako ne bi trebao ići jer će to "samo izazvati dodatne probleme i nagađanja".





"Moje mišljenje da je to kao norma neprihvatljivo", kazao je Čović koji se pak sam i bez ranije najave sastao s Vučićem u Beogradu 22. siječnja.Iz Vučićeva ureda tada je kratko priopćeno kako su razgovarali "o daljеm unaprijеđеnju odnosa Srbijе i BiH kao i o svеukupnim odnosima srpskog i hrvatskog naroda te su posеbno su razmatrali infrastrukturnе projеktе i sudjelovanje Srbijе na predstojećem gospodarskom sajmu u Mostaru.Dodik je susret Izebegovića s Vučičem i Erdoganom doživio kao "opasni presedan", tvrdeći da se Izetbegović pokušavao predstaviti kao osoba koja govori u ime države BiH iako za to nema ovlasti.Dodiku je na to odgovorio sam Vučić izjaviši u Istanbulu kako je Izetbegović za sebe jasno kazao da je on tek bošnjački član predsjedništva BiH i istaknuo kako razgovori mogu biti samo korisni za odnose među državama i narodima.Dodik je nakon toga ublažio kritike na račun sastanka. "Mi smo sigurni i vjerujemo da je Vučić na sastanku u Istanbulu u pravom svjetlu predstavio Republiku Srpsku i srpski narod, štiteći naše interese", kazao je naknadno Dodik.