SASTANCI U TIJEKU Plenković je razgovarao s ministrima, sada mu dolaze koalicijski partneri

ANDREJ PLENKOVIĆ umjesto da jučer sam danas podnese ostavku, da poput Sanadera kaže “ja sam svoju dionicu odradio”, odlučio je dogovorno smijeniti sada već drugog člana Grupe Borg - Martinu Dalić, nakon što je prije nekoliko mjeseci isto tako na ostavku natjerao Antu Ramljaka.

Nedvojbeno je da je Plenković - kao predsjednik vlade koja se odlučila uplesti u raspad Agrokora, što je, očekivano, rezultiralo nizom afera - najodgovornija osoba za cijeli cirkus koji je nastao. No odlučio je smijeniti Ramljaka, pa Dalić, da pokuša spasiti sebe.

Sada Plenković mora naći novog ministra i za njega dobiti podršku Sabora.

13:30 "Nemamo još novog ministra ili ministricu, važno je da dođe do nagodbe kada je u pitanju Agrokor, a onda u idućim danima definirati ime novog ministra ili ministrice i osigurati da vladajuća većina u hrvatskom parlamentu i vlada nastave raditi svoj posao", poručio je Jandroković.

12:00 Počeo je sastanak užeg kabineta vlade, nakon toga slijedi sastanak s koalicijskim partnerima, on bi trebao početi oko 14 sati

"Predsjednik Vlade ima potporu i u HDZ-u i u koalicijskim partnerima, a to znači da ćemo nastaviti raditi svoj posao do kraja mandata. Zaista mislim da je atmosfera u HDZ-u dobra, to ćemo vidjeti na izvještajnom saboru, a mislim da su se koalicijski partneri jasno izjasnili da podržavaju nastavak rada ove Vlade. Pred nama je dug i težak posao koji ćemo dobro obaviti. Nema razloga sumnjati u obrazloženje Dalić da je otišla zato što ne želi biti uteg Vladi. Nemamo vremena za žaljenje jer treba pronaći novog ministra ili ministricu, dovršiti postao restrukturiranja Agrokora i važne poslove na oporavku hrvatskog gospodarstva", rekao je Kuščević.

"Pozicija premijer Plenkovića nije poljuljana jer on jako dobro radi svoj posao, a Vlada će nastaviti funkcionirati na programima koje si je zacrtala. Žao mi je da je cijeli ogroman trud i napor potpredsjednice Vlade i Vlade na ovom poslu u sjeni proceduralnih i drugih postupaka", rekla je Nada Murganić.