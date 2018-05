Šavorić usred Afere Hotmail postavljen za šefa hotelske tvrtke Jadran

Foto: Pixsell/Goran Kovacic, Savoric.com

MIROVINSKI fondovi PBZ CO i Erste preuzeli su i službeno u utorak 70,74 posto udjela u crikveničkom Jadranu, a na izvanrednoj glavnoj skupštini izabran je novi Nadzorni odbor te turističke tvrtke, koji je potom za novog predsjednika Uprave izabrao Gorana Fabrisa.



Za predsjedavajućeg skupštine imenovan je Boris Šavorić iz odvjetničkog društva Šavorić i partneri.



Mirovinski fondovi PBZ CO d.d. i Erste d.o.o. za 199,8 milijuna kuna preuzeli su 70,74 posto dionica crikveničkog Jadrana, koji će dokapitalizirati s 200 milijuna kuna te ukupno investirati 450 milijuna kuna. Goran Fabris je diplomirani ekonomist koji je obnašao razne rukovodeće funkcije u Istraplastici, bio je direktor nabave i vanjskih servisa u Valamaru te direktor rovinjske Maistre.



Poželjna destinacija



Nakon imenovanja, Fabris je izjavio da planovi poslovanja u predstojećem razdoblju uključuju financiranje unaprjeđenja standarda smještaja u cilju osiguranja kvalitete kroz prenamjenu, obnovu, rekonstrukciju, dogradnju postojećih kapaciteta te sveobuhvatne infrastrukturne zahvate, kao i jačanje kompetencija zaposlenika i upravljačkog kapaciteta na svim razinama managementa društva.



"Sve to u cilju daljnjeg razvijanja samog društva i destinacije u suradnji s lokalnom zajednicom", kazao je Fabris. Ukupna planirana ulaganja u Jadran d.d., Crikvenica za realizaciju spomenutih planova iznosit će najmanje 450 milijuna kuna, što dodatno potvrđuje odlučnost investitora za unaprjeđenje turističke ponude na crikveničkoj rivijeri kao poželjnoj hrvatskoj turističkoj destinaciji.



Skupština je izglasala nepovjerenje predsjedniku Uprave Peri Matiću, koji je na čelu Uprave Jadrana od siječnja ove godine. U obrazloženju prijedloga navedeno je da Matić nema povjerenje dioničara, da iz njegova postupanja proizlazi da se ne može očekivati da će do kraja mandata valjano obavljati svoju dužnost te da je svojim postupcima izazvao netrpeljivost između sebe i dijela rukovodećeg osoblja te dijela zaposlenika, što je utjecalo je i na reputaciju tvrtke.



Prihvaćen opoziv



Skupština je prihvatila i opoziv tri člana Nadzornog odbora i imenovala nova četiri člana Nadzornog odbora.



Hotelsko poduzeće Jadran d.d., Crikvenica osnovano početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, ima više od 1700 smještajnih jedinica u Crikvenici, Dramlju i Selcu ukupnog potencijala za gotovo 5000 gostiju, a sastoji se od hotela Esplanade, Katarina, Omorika, Kaštel, International, Zagreb, hotela i paviljona Slaven, hotela i paviljona Ad Turres, turističkog naselja Kačjak, kampa Selce i kampirališta Kačjak.



Dugotrajni stečajni postupak nad crikveničkim Jadranom završen je 2014. godine, nakon čega je krajem 2016. pokrenut postupak dokapitalizacije i proces uvrštenja svih dionica na tržište Zagrebačke burze.



Bio je većinski u državnom vlasništvu



Crikvenički Jadran bio je u većinskom državnom vlasništvu, a Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je početkom studenoga prošle godine javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 34,754.768 ili 70,74 posto dionica Jadrana.



CERP je primio 22 pisma namjere za kupnju toga većinskog udjela u Jadranu, no pristigla je samo jedna obvezujuća ponuda koju su zajedno dala dva mirovinska fonda - PBZ Croatia osiguranje i Erste Plavi. Oni su za 70,74 posto dionica Jadrana ponudili 199,8 milijuna kuna, što je gotovo šest milijuna više od početne cijene koju je tražio CERP, te su se obvezali na dokapitalizaciju od 200 milijuna kuna. Ugovor o prodaju i prijenosu dionica potpisali su s CERP-om početkom travnja.



Dionice Jadrana uvrštene su na službeno tržište Zagrebačke burze početkom siječnja.