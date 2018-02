SDP će dug od gotovo 10 milijuna kuna za Bandićevu kampanju plaćati na rate - sljedećih šest godina

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



U SREDIŠNJICI SDP-a danas je nakon petosatnih pregovora postignut dogovor o obročnoj otplati duga od 9,5 milijuna kuna po presudi Visokog trgovačkog suda, za dug iz kampanje Milana Bandića za lokalne izbore 2009. godine.



Vodstvo SDP-a u svojim je prostorijama pregovaralo s tužiteljem, suvlasnikom TV Sljeme Slobodanom Ljubičićem, a kako je predsjednik stranke Davor Bernardić izvijestio novinare nakon sjednice Predsjedništva, koje je nagodbu prihvatilo, dogovoreno je o roku otplate duga od šest godina, a Ljubičić je pristao odustati od druge tužbe za troškove iz drugog kruga iste kampanje, od oko 1,5 milijuna kuna.



Dug će platiti na rate



Zbog pregovora prekinuta je sjednica Predsjedništva stranke, koja je nastavljena tek navečer nakon postignutog dogovora. Bernardić nije htio iznositi detalje nagodbe, a novinarima je rekao da će "suprotno najavama da će SDP završiti u blokadi i bankrotu, morati razočarati jer se ništa od toga neće dogoditi".



"Kao što sam najavio da ćemo riješiti spor, to ćemo i učiniti. Predsjedništvu smo predstavili model rješenja iza kojeg je ono stalo, a po kojemu ćemo dugove obročno isplatiti, a tužitelj će odustati od još jedne tužbe koju ima protiv SDP-a", kazao je Bernardić.



"S obzirom na to da je prvostupanjska presuda išla u korist SDP-a, a u drugom stupnju smo izgubili, to otvara sumnju i dvojbu u sam postupak", ocijenio je čelnik SDP-a, najavivši da će iskoristiti sve pravne mogućnosti u sljedećem razdoblju kako bi zaštitili SDP.



Bernardić poručio da je naslijedio stranku u dugovima



Kazao je i kako je prije godinu dana naslijedio stranku s deset milijuna kuna manjka u blagajni, te da su izradili plan restrukturiranja, napravili uštede od četiri milijuna kuna u prošloj godini, izašli iz godine koje je bila izazovna, burna, godina lokalnih izbora i uspjeli fiskalno konsolidirati stranku.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Kao što smo uspjeli jednom, uspjet ćemo i drugi put", poručio je Bernardić. "Slijedi nam razdoblje puno rada, rezova, odricanja, ali optimist sam. SDP će rasti i SDP će preuzeti odgovornost za Hrvatsku", istaknuo je.Bernardić je rekao da ne može iznositi tehničke detalje nagodbe, ali gruba računica kaže da će oko 9,5 milijuna kuna otplaćivati u 72 rate u visini nešto iznad 130 tisuća kuna mjesečno.Upitan kako su tekli pregovori s Ljubičićem, s kojim je nekada dijelio stranački dres, Bernardić je odgovorio da drugog rješenja nije bilo. "Imate potencijalni rizik od ovrhe i blokade ili mirno rješavanje spora. Obročna otplata je jedino rješenje. Riješili smo i ovaj kostur iz ormara", ustvrdio je.Neslužbeno se moglo čuti da je na sjednici Predsjedništva bilo i onih koji su se protivili pregovorima i nagodbi s "takvom ekipom", na što je Bernardić uzvratio da je razumljivo da je bilo razgovora o svemu. "Mogli smo izabrati rizik od blokade i ovrhe ili ovaj razumski put, a to je mirno rješenje spora", napomenuo je.Milan Bandić ranije tijekom dana Bernardiću je javno uputio pitanje 'di su pare', a Bernardić je odgovorio da bi "bilo zanimljivo čuti koliko dugo bi trajao Bandićev odgovor na to isto pitanje".Novinari su pitali i zašto je Ljubičić pristao na obročnu otplatu ako ima pravomoćnu presudu i može ovršiti stranku, Bernardić je pojasnio da "čak i kada nekome sjednete na račun, ne znači da ćete te novce dobiti odjednom ako nema sredstava na računu. U tom slučaju niti bi on dobio svoj novac niti bi mogli otplaćivati svoje obaveze, dakle, ovo je kompromis", zaključio je predsjednik SDP-a.