SDP će zabraniti kandidaturu svojim kriminalcima

SDP usprkos lošem rejtingu i sve manjem utjecaju na političkoj sceni nije konvenciju iskoristio da ponudi nove ideje, ako već ne i nova lica. Dio SDP-ovaca je unatrag nekoliko mjeseci pokušavao isprovocirati da konvencija bude izborna, ali na koncu je sve išlo po Bernardićevom planu pa je delegatima samo izložio novi program i dobrim dijelom, uz samo nekoliko izmjena, progurao svoj novi statut.

Katalog kaznenih djela

Uz širenje ovlasti predsjednika stranke, do kojih je Davoru Bernardiću, bilo jako stalo u statut su ipak amandmanima progurana i neka načela. Prihvaćen je amandman Peđe Grbina da se pravomoćno osuđeni za kaznena djela neće moći kandidirati na izborima. To ipak neće vrijediti za sva kaznena djela. Izradit će se katalog kaznenih djela koja su SDP-ovcima neprihvatljiva.

Grbin je, pak, drugim svojim amandmanom uspio spasiti nešto demokracije u SDP-u. Izrađivači statuta pokušali su progurati odredbu da se unutarstranački izbori ne moraju provoditi nakon svakih izbora nego samo nakon onih redovnih. Time bi vodstvo stranke ostalo sačuvano u slučaju da izgubi na prijevremenim izborima i moglo bi u miru nastaviti četverogodišnji mandat. No, Grbin je inzistirao da se stranačke konvencije moraju održati unutar šest mjeseci od izbora i da se na njima morati birati vodstvo. Preglasavanjem je uspio svoj amandman ugurati u statut.

Podnijeli 144 amandmana pa jednoglasno izglasali statut

Koliko su SDP-ovci bili nezadovoljni izvornim prijedlogom statuta, temeljnog dokumenta stranke, najbolje govori broj od 144 amandmana koja su podnijeli i od kojih je samo dio na koncu prihvaćen. Na koncu su statut ipak jednoglasno prihvatili.



Iako su, navodno, jako dugo radili na novom programu stranku SDP-ovci su uspjeli poroditi samo suhi tekst koji će teško ikoga natjerati da im da glas. No, to i nije izborni program nego svojevrsna filozofija stranke. A, ona je beskrvna, suhoparna i puna općih mjesta. U programu su čak i kritizirali semi sebi proglašavajući neke svoje poteze i politike proglašavali demagogijom te su priznali da nisu imali prave politike. Međutim, nema ih ni u novom programu.

Selfiji i satira

Na to je upozorio Mirando Mrsić koji je kritizirao Davora Bernardića ustvrdivši da će “protekla godina u SDP-u biti upamćena po selfijima i satiri”, ukazujući na promašaje kojima je Bernardić pokušao popraviti svoj imidž u javnosti.

"Sve je na nama" i "Hej, ja sam iz Hrvatske"

Na konvenciji je Bernardić predstavio i dvije nove krilatice stranke.



Prva je: “Sve je na nama” kojom pokušavaju reći da svi moramo preuzeti odgovornost za dobro i loše u Hrvatskoj. No, više zvuči kao tužbalica kojom se socijaldemokrati tješe kako im je teško.

Druga je: “Hej, ja sam iz Hrvatske”, koja bi trebala pokazivati ponos dostignućima zemlje. No, samo je glupa.