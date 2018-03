SDP i HDZ se dogovorili oko izmjena Poslovnika

Foto: Hina

SABORSKI Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav postigao je kompromis oko sadržaja novog Poslovnika, a hoće li u petak biti i izglasan ovisi o tome kako će se izjasniti zastupnici SDP-a koji su najavili da će glasati po savjesti.



Zastupnici vladajuće većine na trećoj sjednici Odbora, na kojoj se razmatrao prijedlog novog Poslovnika, pristali su oporbi dati pravo da uvrštava u dnevni red točke koje su joj važne, i to tako da će se u roku od sedam dana raspraviti o točki koja se na dnevnom redu nalazi najmanje 60 dana, i to uz potpise 30 zastupnika.



Usto, prihvaćen je i kompromis da prvog dana zasjedanja u tjednu klubovi zastupnika mogu slobodno govoriti o temama koje smatraju važnima, odnosno zatražiti stanke u terminu od 9:30 do 10:45 sati dok bi u sve ostale dane stanka bila u razdoblju između 13 i 14:15 sati.



Prihvaćen je jednoglasno i amandman neovisnog zastupnika Vlahe Orepića kojim će se ubuduće omogućiti i da zastupnici koji nisu članovi nijednog kluba mogu zatražiti stanku, i to jednom tjedno.





Predsjednik Odbora Željko Reiner zadovoljan je postignutim kompromisima je ocjenjuje kako je riječ o koraku naprijed u demokratizaciji sabora jer će ubuduće moći birati koje zakonske prijedloge i kada želi uvrstiti na dnevni red. Slično ističe i SDP-ov Peđa Grbin koji kaže da sada oporba prvi put u 28 godina parlamentarizma u Hrvatskoj može uvrštavati zakonske prijedloge na raspravu.Nezadovoljan je međutim Mostov Robert Podolnjak koji naglašava da ovaj prijedlog Poslovnika legalizira duopol u saboru, jer će samo dva najveća zastupnička kluba moći skupiti 30 potpisa, dok se Most, kao i neke druge nove opcije, marginalizira jer samostalno neće moći skupiti potpise i morat će za potpise moliti druge klubove.SDP-ovci će, nakon što je postignut kompromis, povući više od 350 svojih "opstruktivnih" amandmana, a i Most će povući svoje koji se ponavljaju, ali će pri glasanju ipak tražiti izjašnjavanje o 15-ak suštinskih amandmana.Iako je prvotni prijedlog Poslovnika predviđao ukidanje vjerodostojnog tumačenja zakona, nakon rasprave se i od toga odustalo.Za izglasavanje Poslovnika potrebno je 76 glasova zastupnika.