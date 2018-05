SDP održao presicu: Ne propadamo, znali smo biti i lošiji

Foto: Hina

ČLAN Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić na konferenciji za novinare je ustvrdio da je važnije baviti se problemima građana i države nego sobom te da SDP ne propada, odgovarajući na pitanje novinara kako SDP namjerava riješiti probleme u društvu kada nije u stanju srediti ni situaciju u vlastitoj stranci.



"Milijun puta do sada sam rekao da stanje u SDP-u nije dobro i da rejtingom stranke nisam zadovoljan. Rejting od 21 posto nije dovoljno dobar i osobno ću biti zadovoljan kada budemo bliži 30 posto, a ne 20 posto", poručio je Jelušić, nerado odgovarajući na pitanja o SDP-u na konferenciji za novinare koja je sazvana na temu Agrokora. Novinarima je kazao da nije bitno to što ih interesira stanje u SDP-u jer to nije bitno ni njemu nego da je Agrokor puno važnija tema.



Bili su i lošiji



"SDP će živjeti bez obzira na to tko će biti predsjednik koje županijske organizacije, možda je to njima bitno, a vas neka uveseljavaju, ne želim im pomoći u tome", rekao je Jelušić, istaknuvši da SDP ne propada i da su bili i puno lošiji.



"Prije četiri godine, u pola mandata vlade Zorana Milanovića bili smo pali na 17 posto, u jednom razdoblju čak i na 13, pa smo se dizali na 33 posto, a hoćemo li se sada dići - hoćemo ako se budemo počeli ozbiljno baviti problemima ovog društva i građana. Ja to pokušavam, a neki možda misle da su važniji oni sami i njihove frustracije", istaknuo je Jelušić. ''Ako se budemo bavili problemima građana i gospodarstva, rejting će nam rasti, a ako se budemo bavili sobom i svojim problemima, neće biti rezultata i rejting će nam padati, a ja tome ne želim doprinositi'', poručio je.





"Imamo jasan Statut i jasna pravila koja treba primjenjivati i ne vidim nikakav problem u tome", smatra Jelušić, dodavši da probleme stranke ne treba rješavati onako kako to rade neke kolege. "Idemo se baviti onime što interesira građane, a to je radno mjesto, plaća, obrazovanje i nije ih briga tko će biti predsjednik županijske organizacije", apelirao je Jelušić, dodavši da to čak ni njega puno ne interesira.I saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić je rekao da je SDP već neko vrijeme u krizi, ali da vjeruje da će iz nje izaći."Uskoro ćemo završiti taj izborni proces i tada će se prekinuti razračunavanja samih sa sobom. No dopustite da svatko od nas o stanju u stranci progovara u stranci, a u javnosti kada procijeni da je nešto važno za reći", kazao je. "To što smo u krizi i imamo problema ne znači da sada trebamo prestati upozoravati na stanje u društvu i državi, nadam se da ne mislite to", rekao je Đujić novinarima, pozvavši da im se ne uzima pravo na ukazivanje na probleme u državi zato što imaju svoje probleme."Riješit ćemo probleme u SDP-u u narednom razdoblju, onda ćemo doći na vlast pa ćemo riješiti probleme u državi", poručio je Đujić.Jelušić je odbio reći što misli o amandmanu Arsena Bauka koji je izazvao nezadovoljstva u dijelu stranke, kazavši tek: "Sve što sam imao reći o tome rekao sam na Predsjedništvu i Glavnom odboru, tu se odluke donose, a ne ovdje."