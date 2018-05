SDP želi mijenjati Ustav zbog referenduma

Foto: Hina

ČELNIŠTVO SDP-a je na konferenciji za novinare, potaknuto aktualnim prikupljanjem potpisa za dva referenduma, najavilo da pokreće inicijativu za promjenu Ustava Republike Hrvatske kojom bi se precizno definiralo pitanje referenduma.

Bernardić: Referendumi su pomno isplanirani, isključivi cilj im je diskriminacija



Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ocijenio je da su referendumske inicijative od 2013. godine išle za smanjenjem i ograničavanjem temeljnih sloboda i prava definiranih Ustavom i sprečavanjem njihovim daljnjim napretkom i razvojem. "Danas se susrećemo s najavom referenduma za otkazivanje Istanbulske konvencije te onim za ograničavanje prava zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru", kazao je, istaknuvši da se "pod okriljem navodne demokracije pokušava diskriminirati i ograničiti Ustavom zajamčene slobode".

"Taj pomno isplanirani scenarij ima isključivi cilj diskriminirati slabije skupine u društvu", naglasio je dodavši da je u slučaju Istanbulske konvencije riječ o "očitoj želji i namjeri radikalnih, nazadnjačkih snaga koje proizlaze iz desnog političkog spektra, a koje pokušavaju poništiti odluku kojoj je cilj spriječiti nasilje nad ženama". Cilj im je, napominje, "obračunati se i s pripadnicima LGBT zajednice i svima koji su po rodnom opredjeljenju drugačiji od konzervativnog poimanja braka".



"Druga apsurdna inicijativa koju ista grupacija ne pokreće slučajno istodobno za cilj ima ograničiti ustavna prava nacionalnih manjina, da biraju i budu birani u Hrvatski sabor", rekao je, ocijenivši da obje inicijative vraćaju Hrvatsku unazad kada su u pitanju civilizacijski dosezi i osobne slobode.



Građane je pozvao da ne podliježu trikovima i spinovima koji služe prikrivanju stvarnih razloga ovih inicijativa i da ne daju potpis onome što bi Hrvatsku udaljilo od moderne Europe.

Grbin: Tražimo da se smanji broj potrebnih potpisa, ali i da se referendumi ne mogu raspisati o smanjenju ljudskih sloboda i prava



Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin pojasnio je da predlažu promjenu kojim bi se propisao broj od 200 tisuća prikupljenih potpisa za raspisivanje referenduma kako bi omogućili da se referendum može češće, bolje i efikasnije raspisati. Također, definirali bi, po uzoru Sloveniju, da se referendum ne bi mogao raspisivati na temu smanjivanja temeljnih sloboda i prava građana, porezni sustav i proračun, izvršavanje obveza iz međunarodnih ugovora, pitanja obrane i nacionalne sigurnosti te pitanja koja se odnose na izbore i imenovanja iz nadležnosti sabora.



Promijenila bi se, pojasnio je Grbin, i većina potrebna za donošenje odluke na referendumu, i to u tri skupine - redovna, za koju bi trebalo da je podupre najmanje 25 posto birača, zatim organska, za odluke i zakone koji se donose natpolovičnim brojem zastupnika, a za koju bi se na referendumu trebalo izjasniti najmanje 40 posto glasača te promjena Ustava za koju bi bilo potrebno 50 posto plus jedan glas birača.Član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk smatra da obje inicijative iskorištavaju rupu u Ustavu RH nastalu promjenama 2010. godine. Pozvao je sve zastupnike u saboru da tijekom ovog tjedna potpišu SDP-ovu inicijativu kako bi prijedlog za promjenu Ustava mogli uputiti u saborsku proceduru. Bauk je kazao da je po pitanju promjene Ustava "opipavao bilo HDZ-a i nije naišao na veliko protivljenje".Bernardić je pritom rezolutno "jasno, glasno i odlučno odbacio svaku, i najmanju spekulaciju na bilo kakvu veliku koaliciju jer SDP s tom ekipom nema što zajedno jer su se demaskirali po pitanju Agrokora i mnogih drugih pitanja u Hrvatskoj", dodavši da je riječ o gramzivoj, pohlepnoj i bahatoj vlasti.Bernardić nije htio izravno odgovoriti Miloradu Pupovcu koji je ustvrdio da oni koji zazivaju nove izbore imaju opasne političke ciljeve, tek je apelirao na saborske zastupnike koji su nedavno podržali Martinu Dalić u raspravi o njezinu opozivu da preispitaju svoju odluku, za što im je jedini način da glasaju za SDP-ov prijedlog raspuštanja sabora i tako pokazali da nisu dio afere teške 500 milijuna kuna.Nije htio komentirati ni istraživanje agencije Ipsos po kojoj je on građanima tek šesti po redu prihvatljiv premijer. "Riječ je o agenciji koju plaća vlada, a istraživanja služe za obmanjivanje javnosti", zaključio je Bernardić.