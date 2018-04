SDP-ovci otkrili krivce za svoj očajni rejting. Pogađate, oni sami nisu ništa krivi

Foto: Hina

SJEDNICA Predsjedništva SDP-a počela je u Zagrebu. Na njoj se, kako je izjavio potpredsjednik stranke Rajko Ostojić, raspravlja o aktualnim političkim prilikama, ponajprije o Nacionalnom programu reformi i stanju oko Agrokora te o izbornim pravilima stranke, a "ukratko" i o rejtingu SDP-a.



Ankete i banke su krive?



Na pitanje je li se razgovaralo o rejtingu stranke, odgovorio je da jest, ''ukratko''. ''Prema jednoj anketi mi smo sjajni, skoro 22-23 posto, HDZ po toj anketi ima 25 posto, po drugoj smo na 18 posto, po trećoj smo 21 posto'', kazao je Ostojić i izrazio dojam da je počeo rat anketama, što nije dobro. ''Možda su i banke iza toga'', izjavio je Ostojić i zaključio da se ''samo SDP odupro bankama''.



I predsjednik stranke Davor Bernardić je optužio ankete za očajan rejting SDP-a, insinuirajući mogućnost manipulacije.

.@davor_bernardic: Kako je moguće da dvije ankete daju znatno različite rezultate istraživanja javnog mnijenja?!https://t.co/FAwCvAYi2T — SDPHrvatske (@SDPHrvatske) April 26, 2018



Status quo



''Nacionalni program reformi je znak kako ova vlada naprosto ne može, ne želi i ne zna provesti reforme. Neka čitaju ono što im je napisala i rekla Europska komisija, kao što je u krajnjem slučaju i Kolinda Grabar-Kitarović poručila Plenkoviću'', kazao je Rajko Ostojić u izjavi novinarima dok je sjednica Predsjedništva još trajala.



''Europska komisija je jasna, stagniramo, projekcije BDP-a iz godine u godinu padaju, prošle godine smo dosegnuli vrhunac i umjesto da s tri posto idemo na pet-šest posto, mi padamo na dva i pol posto. Dakle, ne znaju, ne žele i neće, naprosto status quo'', izjavio je Ostojić.





''Što se tiče Agrokora, svjedoci smo novosti koja se desila, napokon znamo tko je pisao, kako su pisali, kome su i kako namještali poslove, izlazi to iz dana u dan. Naš stav je potpuno jasan, umjesto da Agrokor bude u rukama dobavljača, on je u rukama banaka. Todorićeve rođake zamijenili su Peruškovi prijatelji i ortaci Ante Ramljaka. Ništa se nije promijenilo, a naši dobavljači bune se iz dana u dan, i Frank, Adris i Kraš, a banke uživaju'', rekao je potpredsjednik SDP-a i ustvrdio da je samo SDP-ova vlada "pokazala jasno zube bankama".''Niti jedna vlada u 27 godina hrvatske države to nije napravila. SDP-ova vlada spasila je dužničkog ropstva desetine tisuća ljudi kada smo ograničili i uveli zakon o švicarcima. Neke stranke su odgodile desetak deložacija, naglašavam odgodile, a mi smo spriječili dužničko ropstvo desetinama tisuća ljudi zahvaljujući zakonu o švicarcima. I dalje ćemo se boriti protiv dužničkog ropstva i u tome ustrajati do kraja'', kazao je.Na pitanje što SDP kani i može poduzeti oko Agrokora, Ostojić je rekao da će pričekati "još nekoliko SMS poruka i emailova koji će izaći vani. To je u mediju, postoji, vidjet ćemo kad će i kako izići. Nećemo revitalizirati Povjerenstvo, to Povjerenstvo je ugašeno, odnosno spriječeno da radi, ali možemo osnovati novo povjerenstvo da zaštitimo hrvatske dobavljače, povjerenstvo koje će pokušati formirati stalno vjerovničko vijeće", kazao je Ostojić i dodao da karikira.''Vidjeli ste što je rekla gospođa Vidaković što se tiče nagodbe s Tiskom i Gradom Zagrebom. Je li u toj shemi možda Imunološki zavod? Otvaraju se priče, slažu se kockice i očekujem da će ovo ljeto biti politički vrlo burno, jer se ništa nije promijenilo'', smatra Ostojić.On je izjavio da je SDP utvrdio izborna pravila, ''praktično 99 posto'', te da će najkasnije u roku dva dana ona biti gotova, da bi SDP mogao održati Glavni odbor početkom svibnja, a izbore do konca lipnja. ''Biramo čelništva županijskih organizacija i Grada Zagreba, svi će se moći kandidirati, nikome to pravo neće biti uskraćeno, postoje kriteriji izvrsnosti, ali sva imena koja se vrte u krugovima i u medijima će se zasigurno moći kandidirati'', kazao je Rajko Ostojić.