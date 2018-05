Šef Croatia Airlinesa sazvao brifing da poboljša imidž pa priznao ono o čemu Index tjednima piše

Foto: Borna Filić/Pixsell



UPRAVA Croatia Airlinesa na čelu s predsjednikom Jasminom Bajićem organizirala je danas brifing za medije kako bi se osvrnuli na sve medijske napise o stanju u kompaniji.



Iako je Bajić, zajedno sa svojim direktorima raznih sektora (njih 5) uporno ponavljao kako kompanija dobro stoji te da nemaju većih problema, ipak nisu demantirali ono što je Index tjednima pisao.



Direktor prometa Josip Grgec tako je potvrdio da ove godine imaju udvostručen broj otkazanih letova u odnosu na prošlu sezonu te da isto tako u odnosu na lani imaju duplo povećan broj najma zrakoplova od stranih kompanija.

"Svi naši zrakoplovi su sigurni"



"Nije točno da je došlo do greške u planiranju održavanja zrakoplova. Mi smo optimistično predvidjeli kraj servisa naših zrakoplova do 30. travnja, međutim kasnimo 30-ak dana. Još nam je samo jedan avion na servisu i on će biti pušten u promet krajem svibnja. Stvar je u tome što smo na dva zrakoplova imali veliki šestogodišnji servis i to je potrajalo. Svi naši zrakoplovi su sigurni. Svim kompanijama se javlja isti problem, a to je nabava dijelova, koje ponekad nemamo na skladištu. Isto tako neke letove smo morali otkazivati zbog radova na pisti MZLZ-a", rekao je Davor Bujan, direktor tehničkih poslova.



V. d. predsjednik uprave Jasmin Bajić istaknuo je pak kako se u medijima pogrešno stvara dojam da postoji problem sigurnosti u kompaniji, no navodi kako tih problema Croatia Airlines nema.

Naveo je da je tvrtka godinu završila u plusu, no priznao je i kako je do toga došlo jer su za 138,5 milijuna kuna prodali slotove na Heathrowu.

Da nisu prodali slotove u Londonu, bili bi u minusu





Da nije bilo slotova, kompanija bi završila s gubicima. No kaže i kako bi gubitak bio iz razloga jer je tvrtka u zadnje tri godine otvorila 8 novih linija."Lani smo bili u plusu 24 milijuna kuna, a ove godine predviđamo da ćemo biti u plusu 7 milijuna kuna jer smo puno uložili u nove linije. Neki letovi će nam biti neprofitabilni, doduše u ovom trenu imamo više neprofitabilnih letova, ali u budućnosti je to bolje za putnika jer je Hrvatska povezana s više zemalja. Lani smo investirali u kompaniju 154 milijuna kuna, najviše u motore i zato smo podigli kredit pod najpovoljnijim uvjetima", rekao je Bajić.Navodi i kako je "Croatia Airlines prevažna za hrvatsko gospodarstvo", te dodaje kako je u studenom vraćena na popis kompanija od strateškog interesa RH.Osvrnuo se i na egzodus osoblja, na što su prometni piloti upozorili javnost, pa je tako naveo da im je 2016. otišlo 3 pilota, a 2017. 5 pilota, od kojih su dvojica otišla u mirovinu. Navodi kako nemaju problema s manjkom osoblja, no isto tako je priznao da su morali unajmiti mehaničare iz stranih aviokompanija koje plaćaju dnevno i do 200 eura bruto.

200 eura bruto po danu za mehaničare iz stranih kompanija



"Odljev mehaničara postoji od 2013. godine otkako smo ušli u EU i od tad se našim mehaničarima priznaju licence, istina je da plaćamo mehaničare i do 200 eura, no takva je cijena na europskom tržištu", rekao je Bajić.



Istaknuo je i kako nastavljaju pregovore oko kolektivnog ugovora sa sindikatom ORCA (piloti, kabinsko osoblje i mehaničari), te da im je oko Božića ponuđen KU, koji nemaju već 17 mjeseci, no kaže kako su isti odbili.



"Trebali bi uskoro opet sjesti za stol jer nam je važan socijalni mir jer to znači sigurnost kompanije i putnika. No smatram kako iza ove hajke stoji sindikat koji želi da na natječaju za predsjednika uprave prođe Boris Matković, koji je dugo godina bio u NO CA", rekao je Bajić.