Šef Crvenog križa sastao se s Plenkovićem i Kolindom, traži da se riješi pitanje nestalih ljudi

GLAVNI direktor Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) Yves Daccord pozvao je u srijedu države nastale raspadom bivše Jugoslavije da se jače angažiraju na otkrivanju sudbine nestalih u ratovima 1990-ih ocijenivši da je "krajnji trenutak" za rješavanje tog humanitarnog pitanja.



Daccord se u Zagrebu sastao s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović, premijerom Andrejom Plenkovićem i predstavnicima udruga nestalih.



U glavni grad Hrvatske došao je kako bi najavio dodatan angažman ICRC-ja u pretragama međunarodnih arhiva i potaknuo bolju suradnju državnih vlasti u dostavljanju informacija iz nacionalnih arhiva, a vezano uz nestale osobe, priopćili su iz te međunarodne humanitarne organizacije.



Daccorda su predstavnici udruga obitelji nestalih izvijestili o jučerašnjem sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i istaknuli da je sada pogodan politički trenutak za rješavanje pitanja nestalih osoba.

"Krajnji trenutak"



Šef ICRC-ja složio se kako je krajnji trenutak da se angažiranije pristupi rješavanju pitanja nestalih osoba.



"Kada ljudi nestanu, to je isključivo humanitarno pitanje i treba ga tretirati kao takvo. Tražimo od vlasti da rade na ubrzavanju procesa za preostalih 2050 nestalih osoba u Hrvatskoj. To se može dogoditi samo ako vlasti i organizacije u regiji komuniciraju jedne s drugima”, rekao je Daccord.Plenkoviću je prenio zabrinutost ICRC-ja zbog "drastičnog usporavanja u rješavanju pitanja nestalih", a hrvatski premijer je, uz molbu da se uvažavaju postojeće inicijative, zamolio Daccorda za konkretan prijedlog aktivnosti ICRC-ja u rješavanju pitanja nestalih osoba.Na sastanku u predsjedničinom uredu, Grabar-Kitarović je naglasila kako se pitanje nestalih osoba treba rješavati kao humanitarno pitanje i podsjetila da je upravo to bilo jedno od prioritetnih tema tijekom nedavnog susreta s Vučićem u Zagrebu, priopćio je Pantovčak."ICRC zahvaljuje i cijeni što vam je pitanje nestalih osoba jedan od prioriteta i spreman je ponuditi svu pomoć i dati doprinos rješavanju pitanja nestalih“, istaknuo je Daccord u razgovoru s predsjednicom.Dvoje dužnosnika nada se kako će predstojeći mjeseci donijeti napredak, s posebnim naglaskom na najavljene skore susrete predstavnika nadležnih tijela dviju država za traženje nestalih osoba, kao i predsjednika dviju država s predstavnicima udruga obitelji nestalih iz Hrvatske i Srbije, stoji u priopćenju ureda predsjednice.