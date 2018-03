Šef Europskog vijeća: Rusija je odgovorna za napad nervnim otrovom u Britaniji

Foto: europa.eu

ČELNICI zemalja članica EU-a složili su se sa stajalištem britanske vlade da iza napada nervnim otrovom u Engleskoj najvjerojatnije stoji Rusija, objavio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.

"Europsko vijeće se slaže s britanskom vladom da je Rusija vrlo vjerojatno odgovorna za napad u Salisburyju i da nema drugog vjerodostojnog objašnjenja", napisao je u poruci na Twitteru Donald Tusk.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.