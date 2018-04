Šefica ruskog parlamenta opet u BiH govorila protiv NATO-a pa nahvalila Dodika

Screenshot: Klix.ba

PREDSJEDNICA Gornjeg doma ruskog parlamenta Valentina Matvijenko izjavila je u utorak u Banjoj Luci kako se Rusija odlučno protivi svakom daljem širenju NATO-a, a istodobno je opisala vlasti u Republici Srpskoj, posebice predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, kao "važnog partnera" Rusije na Balkanu.

"Stajalište Rusije je dosljedno, jasno i otvoreno. Mi se zalažemo protiv proširenja NATO-a u Europi i protiv militarizacije europskih država i protiv novih crta razdvajanja koje se stvaraju na taj način", kazala je Matvijenko novinarima nakon susreta s Dodikom.



Matvijenko je kazala kako se Rusija zalaže za jedinstveni gospodarsko-sigurnosni prostor "od Islanda do Vladivostoka" te kako je stajalište Moskve da europska sigurnost nije moguća bez Rusije kao ni ruska bez Europe.



Dodik je odmah podupro istup predsjednice Vijeća Federacije, Gornjeg doma ruskog parlamenta, ističući kako su vlasti u RS-u odlučne ne dopustiti ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.



"Naše je odlučno stajalište iskazano i rezolucijom Narodne skupštine RS i to je vojna neutralnost. Naša rezolucija obvezuje sve predstavnike iz RS da vode politiku neutralnosti i u odnosu na NATO", kazao je Dodik.

Hvalila RS i Dodika



Odmah je najavio kao će RS kupiti u Rusiji helikoptere za svoju policiju te kako će se u Banjoj Luci već ove godine početi graditi ruski pravoslavni centar i crkva u ruskom stilu kako bi se pokazalo "bratstvo i privrženost ruskog i srpskog naroda"



Matvijenko je kazala kako je Rusija radosna zbog dosljedne politike vodstva RS koju je nazvala "prijateljskom i bratskom republikom".



"RS je vrlo važan partner za Rusiju na Balkanu", kazala je Matvijenko pohvalivši Dodika za jačanje rusko-srpskih odnosa.Matvijenko je u ponedjeljak govorila u parlamentu BiH u Sarajevu, no taj njen istup pretvorio se u skandal zbog oštre protuzapadne retorike koju je koristila.Govor koji je ruska dužnosnica održala napadajući SAD, NATO i dijeleći lekcije o tome kako bi BiH trebala funkcionirati, izazvao je osude brojnih parlamentaraca, a to je spomenuto i na sastanku koji je u utorak u Sarajevu imala s članovima Predsjedništva BiH.Predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je nakon sastanka kako je tom prigodom spomenut i njen sporni govor."Ja sam joj kazao da su to osjetljive stvari, kao što su to i odnosi Ukrajine i Rusije, jer se u BiH dobro pazi što će se kazati", izjavio je Izetbegović dodajući kako je njegova poruka bila da nije vrijeme za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR), na što je Matvijenko također pozvala u svom govoru.Izetbegović tvrdi kako je njegov hrvatski kolega Dragan Čović "na žalost" imao suprotno stajalište pa se čak ispričao Matvijenko zbog toga što je njen govor naišao na osude u BiH."I on je kazao kako je potrebno da OHR i strani suci u Ustavnom sudu odu", kazao je Izetbegović.