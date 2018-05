NERED U HRTKOVCIMA Čuju se sirene, napadnuti prosvjednici protiv Šešelja: "Marš iz Srbije!"

Foto: Index/Sanja Padjen



VOJISLAV Šešelj i Srpska radikalna stranka unatoč službenoj zabrani planiraju održati miting u selu Hrtkovci. To je selo postalo sinonim protjerivanja vojvođanskih Hrvata nakon mitinga 6. svibnja 1992. na kojem je Šešelj pročitao popis nepoželjnih mještana hrvatske nacionalnosti. Idućih se mjeseci pod pritiscima i prijetnjama iselilo oko 700 mještana.



Nasljednik Haškog suda, prizivno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove u travnju je pravomoćno osudilo Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti zbog huškačkog govora u Hrtkovcima. Zbog Šešeljevog nedavnog incidenta s navodnim gaženjem hrvatske zastave u srpskoj Narodnoj skupštini, Hrvatska je ušla u diplomatski rat sa Srbijom.



>> Zašto smo zbog jednog Šešelja ušli u diplomatski rat sa Srbijom?











>> Šešelj ne odustaje unatoč zabrani, stiže u mjesto iz kojeg je protjerivao Hrvate



Tijek događaja pratite na Indexu:



11:05 Napadnuti su prosvjednici protiv s transparentom protiv Šešelja, okupljeni im viču: "Marš u Srbiju" i skandiraju "Ustaše, ustaše". Psuju na njih i tjeraju ih. Policija ih odvodi.



11:00 Stigla je i grupica protuprosvjednika, nose natpis "Šešelj ratni zločinac". Čuju se policijske sirene



10:58 Jedan muškarac s megafonom stoji na cesti i na megafon viče: "Zločinac! Kosovo nikad, nikad, nikad neće biti država"



10:56 "Ne možemo imati normalne odnose s Hrvatskom dok traje okupacija Republike Srpske Krajine", rekao je Šešelj i otišao.



10:55 "Ovdje je HDZ razvijao vrlo uspješnu politiku. Valjda je i vama jasno da bi miting prošao bez ikakvih incidenata. Pitajte vlast zašto to radimo, to je njihova blamaža, a ne naša", rekao je.



10:50 "Imam običaj da sve svoje javne nastupe objavim u svojim knjigama", dodao je.



10:49 "U 11 sati ćemo se razići. Vraćamo se kućama. Ovo je jedan naš protest protiv režima, naš revolt nad gaženjem elementarnih ljudskih prava na javnom okupljanju. Da mi vodimo politiku zastrašivanja, biste li se vi novinari ovdje okupili u ovolikom broju? Ne prijetimo nikome u Hrtkovcima. Ima miješanih brakova, ima katolika, nikad nismo uznemiravali Mađare. Želimo u Hrtkovcima osvojiti vlast mjesne zajednice", rekao je novinarima.



10:46 "Aždaje se i dalje pojavljuju u Srbiji kao pipci i neke morske nemani. Njihova politika želi i danas od Vojvodine oteti 11 tisuća hektara zemlje. Nećemo prihvatiti nikakvu arbitražu", rekao je Šešelj.



10:45 "Nikad nijedan Hrvat nije morao bježati niti je bio pretučen", rekao je.



10:40 Šešelj se obratio novinarima.



"Status Haškog tribunala nalaže da progon ili deportacija u okviru progona mora biti izvršen u sklopu napada na civilno stanovništvo.



Je li itko ikad u Srbiji vidio taj napad? Nikad ga nije bilo!



Te laži se iznose preko glavnih medija u Srbiji, a ima i jedan članak koji je vodio ustašku politiku: Da nije bilo Hrtkovaca, ne bi bilo Oluje", rekao je Šešelj u obraćanju novinarima.



10:08 "Čekamo ljude s megafonom, doći će oko pola 11", najavio je Šešelj.



10:04 "Hoće li doći naši iz Hrtkovaca? Čija ti je ovo fotelja?", nastavlja Šešelj.



"Što za novinare niste donijeli stolice?", raspituje se.















10:00 Rekao je kako ga nitko od policije nije zaustavio.



"Nisu nas zaustavljali. Bilo je mnogo policije kad smo silazili s autoputa, ali nas nitko nije zaustavio", rekao je Šešelj.



9:55 Stigao je Vojislav Šešelj. Dočekan je pljeskom. Rekao je novinarima da će pričekati okupljanje ostalih radikala.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



9:45 Stiglo je tridesetak radikala, okupili su se ispred jednog kafića.











9:32 Zaustavljeni su brojni novinari, još uvijek nema Šešelja ni njegovih radikala.



9:30 Stotinjak policajaca blokiralo je cestu za Hrtkovce. Neki su u oklopima.











9:27 N1 javlja kako je Šešelj krenuo iz svoje kuće prema Hrtkovcima



9:20 Indexovi reporteri zaustavljeni su u Jarku.



9:15 Do Hrtkovaca se ne može iz smjera Beograda, Šapca, Rume, Sremske Mitrovice, Obrenovca, blokirane su i lokalne ceste, a mimo kordona policije nisu mogli proći ni brojne novinarske ekipe koje su zaustavljene u Jarku, na križanju magistrala Ruma - Hrtkovci i Sremska Mitovica - Hrtkovci.







Prolaz nije dopušten ni lokalnom stanovništvu, osim mještanima s osobnim dokumentima u kojima je hrtkovačka adresa.



Blokada prilaza



Blokada prilaza Hrtkovcima započela je jučer i trajat će do nedjelje u ponoć kao odgovor skupovima koje su najavili Šešelj i radikali, a potom i oporbene stranke. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka žele se protumitingom suprotstaviti politici zastrašivanja i provociranja koju provode Šešelj i radikali.



Unatoč zabranama, Šešelj je najavio da će radikali doći u Hrtkovce u povodu 26. obljetnice mitinga nakon kojeg su pokrenuta prisilna iseljavanja Hrvata iz Vojvodine.



"Krenut ćemo pa gdje nas policija zaustavi"



Radikali će krenuti u Hrtkovce "pa gdje ih policija zaustavi", rekao je Šešelj i najavio za TV Pink: "Nitko od nas neće nositi oružje. Idemo u dobroj vjeri da činimo dobro političko djelo."



Nasljednik Haškog suda, prizivno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove u travnju je pravomoćno osudilo Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti zbog huškačkog govora u Hrtkovcima iz 1992., "koji je rezultirao deportacijom, progonom, prisilnim raseljavanjem i drugim nečovječnim postupanjem protiv vojvođanskih Hrvata", no Šešelj se nije morao vratiti u zatvor jer su mu godine pritvora priznate u odsluženu kaznu.



"Ako nas počnu tući, sjest ćemo na zemlju"



Komentirajući najave da će policija upotrijebiti silu, Šešelj je rekao da državi ne osporava to pravo i najavio da će radikali "sjesti na zemlju ako ih policija počne tući".



"Pa neka tuče do mile volje narodne zastupnike, stranačke dužnosnike. Neće nam biti prvi put da nas policija tuče", izjavio je Šešelj.



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić priopćio je da u Hrtkovcima , "neće biti nikakvih skupova", naglasivši da je "država zabranila sva okupljanja tog dana" jer "Srbija neće u prošlost, već u budućnost".



Protuskupove su nakon Šešelja najavile oporbene stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i Demokratska stranka.



Hrvatske stranke: Šešelj je već postigao svoj cilj



Sve i da se Šešeljev skup ne održi, hrvatske stranke u Srbiji kažu kako je taj osuđeni ratni zločinac već postigao svoj cilj zastrašivanja pripadnika hrvatske manjine u Srbiji.



"Danas je više nego jasno da je, bez obzira na zabranu javnog skupa i izjave dužnosnika kako policija neće dozvoliti okupljanje u Hrtkovcima, postignut cilj da se građani i građanke hrvatske nacionalnosti zaplaše, a u njihove živote vrati osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti", priopćio je Hrvatski građanski savez (HGS).



Sinonim protjerivanja



To je selo postalo sinonim protjerivanja vojvođanskih Hrvata nakon mitinga 6. svibnja 1992. na kojem je Šešelj pročitao popis nepoželjnih mještana hrvatske nacionalnosti. Idućih se mjeseci pod pritiscima i prijetnjama iselilo oko 700 mještana.



“U selu je jutros sve mirno, osim što policije ima na svakom koraku. Sve je pod kontrolom. Ljudi obavljaju svoje svakodnevne poslove, a danas je i Đurđevdan, krsna slava koju slavi više od 50 obitelji hrtkovačkih Srba”, rekao je Hini u telefonskom razgovoru jedan od mještana Hrtkovaca.



“Jedino nam je neobično što nemamo onu buku vozila jer kroz Hrtkovce dnevno prođe i po 12.000 automobila i kamiona”, izjavio je za beogradske medije Tomislav Šimić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Hrtkovci.