Foto: FAH

ŠEST civila ubijeno je u ponedjeljak u samoubilačkom napadu blizu ureda afganistanskih obavještajnih službi (NDS) u Kabulu, izjavio je glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova.



Do napada izvedenog u trenutku kad su zaposlenici dolazili u ured dolazi tjedan dana nakon napada na centar za obuku NDS-a u glavnom gradu Afganistana.



Nadžib Daniš, glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova, kazao je da je šest civila koji su se nalazili u automobilu ubijeno u eksploziji.



"Šest osoba je poginulo, a tri su ranjene", rekao je on.



"Još uvijek ne znamo metu napada ali do njega je došlo na glavnoj cesti."



Odgovornost za napad preuzela je ekstremistička skupina Islamska država, objavila je agencija Amaq.