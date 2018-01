Sin Donalda Trumpa: Moj otac nije rasist, zanima ga samo novac

Screenshot: Fox News

DONALD Trump ne može biti rasist jer ga zanima samo novac. Tako barem zvuči obrana američkog predsjednika od strane njegovog sina, Erica Trumpa.

''Moj otac vidi samo jednu boju, zelenu. To je sve o čemu se on brine. Brine se o ekonomiji. On ne vidi rasu. On je najmanje rasistička osoba koju sam ikad upoznao u cijelom svom životu'', rekao je Eric Trump u emisiji Fox&Friends, na Trumpu i republikancima vrlo naklonjenom televizijskom kanalu Fox News.

Ovo je, naravno, bila reakcija na posljednji Trumpov ispad koji su kritičari uzeli kao još jednu potvrdu da je predsjednik SAD-a šovinist i rasist - vijest, koju Trump poriče, da je u razgovoru sa senatorima rekao da Amerika ne treba ljude iz ''vukojebina'' poput Haitija, Salvadora i afričkih zemalja.

Eric Trump je u obrani svog oca dalje istaknuo kako je nezaposlenost među Afroamerikancima najmanja što je ikad bila u povijesti zemlje, za što mu ''oni'' - pod čime je valjda mislio na medije i demokrate - ne priznaju zasluge za to, kao ni za druge gospodarske uspjehe.

Odgovor s Twittera nije izostao

''Oni će istupiti i nazvati ga rasistom. To je vrlo tužno, i to je utrka prema dnu. Spuštaju se vrlo, vrlo nisko. Razlog zašto to rade je to što nemaju vlastitu poruku'', zaključio je mladi Trump, dodavši da bi ga nastavili napadati čak i da nađe lijek za rak.

Ipak, kao i obično kod ovakvih izjava iz Trumpovog tabora, odgovor s društvenih mreža nije trebalo dugo čekati. ''Ako tvoj otac vidi samo zeleno, zašto se morao nagoditi s odjelom za građanska prava ministarstva pravosuđa zbog diskriminacije pri iznajmljivanju stanova crncima?'' pitao ga je tako jedan tviteraš.

