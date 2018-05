Sinčić o kreditu i kući koju je kupio: "Podstanar sam, ne vjerujte krvopijama koje rade za monstrume"

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

IVAN Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida kojeg u toj stranci nazivaju budućim premijerom, podignuo je kredit u Erste banci u iznosu od 515 tisuća kuna, na deset godina, i kupio kuću. Radi se o kući s okućnicom u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni na Markuševcu, čija je površina tisuću kvadrata, a njezinu je vrijednost Sinčić u imovinskoj kartici procijenio na 525 tisuća kuna.

>> Sinčić 2014.: "Neću kupiti stan dok to ne budu mogli svi" 2017. digao kredit i kupio kuću



Ne bi to bila vijest da Sinčić i njegova stranka nisu žestoki protivnici banaka koje smatraju lihvarima, a kredite nazivaju dužničkim ropstvom.



"Žena od koje sam kupio kuću, jučer sam pričao s njom, predivna je osoba, profesorica. Nije u dugovima, ima nekoliko nekretnina, kuća nije bila pod ovrhom. Kaže mi da je mediji maltretiraju, pritišću cijele dane. Krvopije su u stanju uništiti psihu normalnom čovjeku ne bi li me ocrnili i rušili nam rejting. Krvopije koje rade za monstrume koji uzimaju ljudima kuće na ovrhama mene prozivaju. Nemojte im vjerovati", reagirao je danas Sinčić na svom Facebooku na medijske napise o kupnji kuće.



"Kupio sam kuću na kredit, kao i svi drugi ljudi. Od 2011. govorimo da je kredit jedini način na koji mladi ljudi mogu doći do nekretnine i da sustav u kojemu je velik dio kredita neotplativ treba mijenjati. Davno sam je upisao u imovinsku karticu, ali nije im odgovaralo da je prije izvuku iz ladice. Platio sam je 600.000 kuna, podigao sam kredit u iznosu od 515.000, a ostatak sam dao u gotovini, uglavnom jer su mi pomogli roditelji i prijatelji. Jeftinija je od prosječnog dvosobnog stana. Kredit sam dignuo u kunama, to je jedina valuta koju priznajem. I dalje sam podstanar jer je kuća starija, gola cigla, bez priključaka. Ne znam kad ću je urediti ni kad ću se seliti, zasad nije u planu. Nisam koristio nikakve državne subvencije niti povlaštene kredite za mlade na koje sam imao pravo", objasnio je jučer također na Facebooku.

Podsjetimo na kraju kako je Sinčić govorio prije četiri godine. Izričito je obećao da će kupiti stan "tek kad zemlju oslobodi od monetarne okupacije i kad ga bude mogao kupiti i ostatak naroda".

To je napisao 11. prosinca 2014. na svojoj Facebook stranici. "Meni je jasno da narod više nikome ne vjeruje, pa ni meni. To je vaša odluka. Moji kolege i ja svoje smo odluke donijeli 2011. kad smo pokrenuli prve prosvjede protiv HDZ-ove vlade." Na kraju je još dopisao da su vjerodostojni.