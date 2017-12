Sinčić: Vidim se kao premijer, a možda budem i kandidat za predsjednika

Foto: Dnevnik.hr



PREDSJEDNIK Živog zida, koji je po posljednjem istraživanju Crobarometar treća najpopularnija stranka u Hrvatskoj s potporom od 12,4 posto birača, Ivan Vilibor Sinčić, gostovao je danas u Dnevniku Nove Tv.

Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.

Vlast žele osvojiti sami



"Da li vas ovaj rejting zabrinjava ili vam laska?



Nama je drago da su nam građani dali toliku podršku i očekujemo daljnji rast.



Na osnovu koga? Ako vi rastete, netko će padati.



To je matematika nulte sume. Mi očekujemo da će sa svih strana, iz svih bazena i od svih političkih opcija i oni neodlučni pogotovo, dati glas nama jer smo mi garancija za prave promjene u ovoj zemlji. Građani žele te promjene. HDZ i SDP ih nisu desetljećima dali. Most se pokazao da ih ne može i ne zna dati. Zato vide nadu u nama i mi ih nećemo iznevjeriti.



Jasno je da ćemo nakon sljedećih izbora imati koalicijsku vladu. Morat ćete tada razgovarati ili s Andrejom Plenkovićem ili s Davorom Bernardićem o formiranju nove Vlade. Jeste li toga svjesni i jeste li spremni na to?



Takvi razgovori nemaju smisla iz dva uvjeta. Prvi je da je to nemoralno jer su oni doveli zemlju gdje je, a drugi je da je to besmisleno jer oni ne žele da se u Hrvatskoj išta mijenja. Njima paše stauts quo jer su oni produžene ruke određenih interesnih skupina.



Znači i nakon sljedećih izbora, bez obzira na tih 12, možda i više postotaka, vi ćete i dalje biti u oporbi? Ne želite biti dio vlasti?



Mi želimo osvojiti vlast, ali sve sam uvjereniji da ćemo vlast morati osvojiti sami.



Ali to je nemoguće u Hrvatskoj.



Polako. Na današnji dan prije tri godine bili su predsjednički izbori i objavljeni su rezultati. Tko je prije tri godine mogao reći da će Sinčić osvojiti 16 i pol posto glasova? Nitko. Prema tome, mi smo već napravili nemoguće i napravit ćemo opet", rekao je Sinčić.

O izlasku iz NATO saveza bi odlučivali referendumom



"Mislim da je to sve od nemogućeg što ste mogli napraviti. Činjenice govore da od 2000. pa i ranije, nitko ne može imati apsolutnu većinu, ni HDZ ni SDP. Vi ne možete dobiti 76 ruku u Saboru i morat ćete s nekim koalirati.



Možda se pojavi neka treća stranka koja dosad nije sudjelovala u vlasti, s kojom ćemo moći raditi i koja želi istinske promjene. Ove dosadašnje stranke su pokazale da nisu u stanju ništa napraviti jer ne žele i ne znaju to napraviti. Ta koalicija je besmislena i to ponavljam kao dio naše strategije.



Da sam ja vaš birač i dam vam glas, a vi nakon izbora kažete da nećete s nikim ići u vlast... vi ste me razočarali jer je bit politike da participirate u vlasti i da nešto mijenjate. Vi ne možete sami vladati.



Bit politike je mijenjati, međutim koalicijom sa SDP-om ne može se ništa promijeniti. Oni ne bi proveli niti jedan segment naše politike.



A s HDZ-om?



S HDZ-om također. Je li Most uspio išta provesti od svoje politike? Neke sitne mrvice. Je su li to reforme koje trebaju Hrvatskoj? Nisu. Nama trebaju krupne promjene, ne mrvice. Živi zid traži krupne promjene.



Znači, glas za vas je zapravo glas dominantno biti opet u oporbi?



Spremni smo surađivati sa svakim tko želi krupne promjene i radikalan zaokret Hrvatske, da zemlja ide naprijed, a ne da lovi svoj rep već 20 ili 30 godina.



Je li krupna promjena izlazak iz NATO-a, što vam je u programu?



To bi svakako bila krupna odluka. To prije svega mora narod odlučiti na referendumu", dodao je.

Tvrdi da trebamo izaći iz EU-a

"U programu ste naveli da ako u pet godina Europa ne bude sagrađena na ravnopravnosti, da trebamo izaći iz Europske unije.

Europska unija je u ogromnim problemima. Imamo cijeli niz euroskeptičnih pokreta, od Češke, Francuske, Britanija izlazi. Njezina budućnost je vrlo upitna. To smo govorili i 2011. godine.



Trebamo li onda izaći?



Apsolutno, trebamo ići na putu samostalnosti i izlaska. Ali, naravno, nakon referenduma.



Znači, vama je i ova priča o euru neprihvatljiva bez referenduma?



Tako je, mi tražimo referendum o euru. Građani su većinom protiv eura. Kuna je naša valuta i trebamo tražiti njenu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, a ne prihvaćati tuđe valute koje će nam donijeti štetu.



Mi smo toliko integrirani financijski i politički u Europsku uniju da je to gotovo nemoguće raskinuti. U redu, Britanci su to napravili, ali nisam siguran da bi većina građana odlučila da se ponovo vratimo na početak.



Građani će prepoznati da je to njihov interes i mi ćemo njihov interes provesti. Nikada ne bismo provodili politike koje većina građana ne podržava, kao što su ih provodile vlade HDZ-a ili SPD-a.



Koja bi to bila najveća politička promjena koju bi napravili da dođete na vlast?



Potreban je cijeli niz reformi. Trebalo bi reformirati pravosuđe. Recimo, mi sada iz oporbe dajemo cijeli niz zakona da se stvari promijene, ali nema volje da se stvari mijenjaju.



Vaši birači bi i dalje da se ukine Ustavni sud?



Da se reformira, jer nam ovakav Ustavni sud ne treba. Pljačka se na dnevnoj bazi i neke afere se ne bi dogodile da je usvojen naš zakon o zviždačima, netko bi to prijavio na vrijeme, osobe bi bile sankcionirane, a onaj koji je prijavljen bio bi nagrađen jer su zviždači heroji modernog društva", dodao je Sinčić.

Sebe vidi kao premijera, možda i predsjednika



"U toj novoj vladi u kojoj mislite da možete participirati ako osvojite apsolutnu većinu, gdje sebe vidite? Kao predsjednika, potpredsjednika?



U takvoj vladi, kada do nje dođe, sebe vidim kao predsjednika Vlade.



A tko bi vam bio mogući partner?



Partner može biti ili onaj tko dosad nije participirao u vlasti, dakle neka skroz nova stranka koja nije izdala svoje birače, ili će to biti naša vlada.



I gospodin Pernar bi bio u toj vladi?



Gospodin Pernar će svakako imati bitno mjesto u našoj vladi, odnosno u našoj većini.



Prije ćemo ići na predsjedničke izbore 2019. Imate li još ambicije kandidirati se?



Predsjednički izbori su još daleko. Ako to bude najbolje za naše birače i za razvoj Hrvatske ja ću se opet kandidirati. Ako smatramo da je netko drugi bolji kandidat, onda će biti taj drugi. Ovog časa mogu samo reći da ćemo svojeg kandidata svakako imati.



Ali vi osobno još niste donijeli odluku?



Još nisam, ali moguće je da ja budem taj kandidat", zaključio je.