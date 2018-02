Sinčić: Vlada treba dati ostavku

Foto: FAH

ČELNIK Živog zida Ivan Vilibor Sinčić pozdravio je u srijedu, nakon konferencije za novinare premijera Andreja Plenkovića, ostavku vladinog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, no i poručio kako bi cijela vlada trebala dati ostavku.



"Premijer Plenković minimalno bi trebao iz vlade maknuti Martinu Dalić iako smo stava da bi cijela bi vlada trebala dati ostavku", rekao je Sinčić Hini, dodajući kako je Texo Management kap koja je prelila čašu.



Pozdravljajući Ramljakovu ostavku, čelnik Živog zida poručio je kako on ne samo da je trebao otići, nego "pod ovim okolnostima nije ni trebao biti imenovan povjerenikom".



"Ramljak je dao ostavku jer je proces nagodbe teško postići, a to zna i sam premijer Plenković", rekao je Sinčić.Uvjeren je kako će premijer Plenković Ramljaku, koji do izbora nove uprave nastavlja raditi svoj dosadašnji posao, teško pronaći zamjenu.Andrej Plenković kazao je u srijedu navečer kako proces izvanredne uprave i proces nagodbe ide dalje, vlada trenutno provodi konzultacije kako bi predložila Trgovačkom sudu imenovanje nove izvanredne uprave, a do tada Ante Ramljak nastavlja svoj posao.