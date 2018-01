Šire se teorije zavjera: "Požar u Trumpovu tornju je bio pokušaj atentata"

Screenshot: Twitter/Youtube

POŽAR koji je jučer izbio na vrhu Trumpovog tornja, čuvene poslovne zgrade američkog predsjednika Donalda Trumpa, brzo je ugašen, ali je zato raspalio alternativne kutke interneta.

Određeni portali i javne ličnosti koji se bave širenjem lažnih vijesti i teorija zavjera tako su izrazili strah da je požar, koji je uočen oko 7 sati po lokalnom vremenu na krovu zgrade, zapaljen namjerno, a da je cilj bio ni manje ni više nego atentat na samog Trumpa.

Primjerice, upravo to je učinio portal Neon Nettle, koji je jučer objavio članak s naslovom Njujorški dom Donalda Trumpa gori, golemi požar izbio u Trumpovom tornju, a na Facebooku su ga popratili sljedećim statusom: ''Prijelomna vijest: Rastu strahovi za sigurnost Donalda Trumpa nakon što je golemi požar izbio u Trumpovom tornju, dok se još uvijek ne zna gdje je predsjednik.''

"Pokušaj atentata od strane duboke države"

Štoviše, ovo je bila druga verzija te vijesti - u prvoj se u naslovu tvrdilo da se ''strahuje da je Donald Trump'' mrtav. Nedugo nakon toga, objavljen je i drugi članak s urnebesno paranoičnim naslovom: "Požar u Trumpovom tornju bio je pokušaj atentata od strane 'duboke države' (eng. deep state) na predsjednika". Poznata fact-checking stranica Snopes također se pozabavila ovom teorijom zavjere i proglasila je nedvosmisleno lažnom.

U tom se članku ovaj "alternativni medij" poziva, a na koga drugoga nego na ruske obavještajne službe, koje su navodno u nedavnom izvještaju upozorile da je u tijeku ''aktivna zavjera'' da se eliminira Trumpa i ukloni prijetnju koju on predstavlja ''globalističkoj agendi'' - što god to bilo. Istu teoriju promovira i najpoznatiji američki teoretičar zavjera Alex Jones, kojeg Neon Nettle i citira: "Oni kažu, 'za mjesec ili dva ubit ćemo predsjednika, za mjesec ili dva ćemo ga maknuti'. Ovo je baš zlokobno."

Trump je u to vrijeme bio u Washingtonu

Samo što je dio vijesti o predsjedniku za kojeg se ne zna gdje je evidentno lažan - zapravo, bio je lažan u vrijeme objave ove lažne vijesti . Naime, Trump se jučer u to vrijeme uopće nije nalazio u Trumpovom tornju, nego se nalazio u Bijeloj kući, odakle se dan ranije vratio iz kratkog posjeta predsjedničkom odmaralištu Camp David.

Oko 13 sati po lokalnom vremenu otišao je iz Bijele kuće u zračnu bazu Andrews na predsjednički avion Air Force One, odakle se zaputio u Atlantu, Georgia, gdje je gostovao na utakmici studentskog američkog nogometa između fakulteta iz Georgije i Alabame. Tamo je, doduše, imao određenih problema s pjevanjem himne, ali to je već druga tema.

"Slobodni neovisni izvor vijesti"

Osim toga, čak i da je Trump bio u Trumpovom tornju, požar nije zahvatio unutrašnjost zgrade. Troje ljudi, dvoje promatrača i jedan vatrogasac, ozlijeđeno je, od toga jedan teško, ali nitko od stanara i zaposlenih u zgradi nije evakuiran.

Sve te vijesti su, kako prenosi The Independent, javno dostupne, no to očito nije spriječilo Neon Nettle, koji se predstavlja kao ''novi svjesni medij'' i ''slobodni neovisni izvor vijesti koje stvaraju ljudi, ne korporacije'', da obmanjuje svoje čitatelje i sije paniku. Da ironija bude veća, među nedavnim objavama dotičnog portala je i slika s natpisom ''Strah je ono što se koristi da bi vas se kontroliralo''.

Također, sasvim slučajno, u trenutku pisanja ovog članka na vrhu kategorije ''posljednje vijesti'' nalazio se članak s naslovom Soros kupuje sto tisuća dolara vrijednosti Blockchain tehnologije kako bi kontrolirao kripto-tržište. Još jedna zanimljiva nedavna vijest ima naslov Putin: Papa Franjo radi za Sotonu.

Ovaj portal iz Londona inače na Facebooku prati više od pola milijuna ljudi.