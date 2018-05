Sirijske snage potpuno nadziru područja južno od Damaska

Foto: Hina

SIRIJSKE vladine snage i njihovi saveznici potpuno su preuzeli kontrolu južno od Damaska nakon evakuacije militanata Islamske države (IS) iz tog područja, prvi put očistivši glavni grad od njihove prisutnosti, rekli su vojska i promatračke skupine.



"Najnovija vojna pobjeda znači da su cijeli gradovi Istočna i Zapadna Guta sada potpuno slobodni od pošasti terorizma u svim njegovim oblicima", istaknulo je zapovjedništvo sirijske vojske u svojoj izjavi.



Dodali su da je pobjeda posebno važna jer znači sigurnost Damaska i okolice.



Kontrola oko Damaska



"Ova najnovija pobjeda omogućava vladinim snagama da preuzmu kontrolu u svim područjima oko glavnoga grada Damaska koje je izgubila prije šest godina. U Damasku sada nema vojnih operacija", rekao je čelnik Sirijskog opservatorija za ljudska prava Rami Abdel Rahman.



Evakuacija pripadnika Islamske države prema pustinji u središnjoj Siriji završena je, rekao je Abdel Rahman te dodao da je u nedjelju i ponedjeljak u 32 autobusa odvezeno 1600 ljudi, militanata i njihovih obitelji iz područja južno od Damaska.



Posljednji džep



Sirijska državna televizija potvrdila je da su vladine snage preuzele posljednji džep koji je držao IS u području Hadžar al Asvada.



Sirijske snage i njihovi saveznici 19. travnja počeli su vojne operacije da ponovno zauzmu područja u palestinskom izbjegličkom logoru Jarmuku i područjima Kadamu, Tadamunu i Hajar al Asvadu.



Opservatorij je rekao da je u vojnim operacijama ubijeno više od 250 pripadnika vladinih snaga, 233 džihadista i više od 60 civila.



U ratu u Siriji od 2011. do danas poginulo je više od 350.000 ljudi, a milijuni su raseljeni i izbjegli.