Sjećanje na žrtve holokausta u Poljskoj, tisuće mladih Židova u Maršu živih

Foto: FAH

TISUĆE mladih Židova iz cijelog svijeta sudjelovat će u četvrtak u Maršu živih od Auschwitza do Birkenaua, čime odaju počast za šest milijuna Židova ubijenih u holokaustu.

Izraelski predsjednik Reuven Rivlin trebao bi predvoditi oko 12 000 osoba na 30. godišnjem Maršu živih u Poljskoj, na mjestu nekadašnjih logora smrti koje je u okupiranoj Poljskoj ustanovila nacistička Njemačka. U Izraelu će se oglasiti sirene u čitavoj zemlji te odati počast dvominutnom šutnjom.

On #YomHashoa over 12,000 people, Jewish youth from all around the world together with some Polish peers, will participate in the @MOTLorg. They will be lead by presidents of Poland & @Israel: @AndrzejDuda & @PresidentRuvi. Part march in our virtual visit: https://t.co/eMEMh328A0 pic.twitter.com/T3SieKNrV5