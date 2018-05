Sjećate se Bandićeve predizborne mjere o opraštanju prve kazne za vožnju bez karte? Ukinuta je

Foto: Jurica Galoić/ Pixsell

SJEĆATE se Bandićeve prošlogodišnje predizborne mjere o tome kako će oni koji prvi put budu uhvaćeni bez karte biti pošteđeni kazne? Riječ je o mjeri uvedenoj u ožujku 2017., neposredno pred lokalne izbore na kojima će, kako će kasnije ispasti, Bandić dobiti novi mandat. Na taj način gradske su vlasti praktički dozvolili "švercanje" u javnom prijevozu. Ono što je važnije za Bandića, na taj način izbjegnute su neugodne priče o svađama građana i kontrolora koje se s vremena na vrijeme pojave u medijima.



No, izbori su prošli, Bandić je pobijedio, a mjera je - ukinuta. To nam je javio čitatelj koji je uhvaćen bez karte pa se probao pozvati na spomenutu mjeru. No, nije mu uspjelo. Ista je vrijedila do 1. svibnja ove godine. Ukinuta je, kako smatraju u ZET-u, jer je poslužila svrsi.



"Mjera oprosta prvog prekršaja, bila je u primjeni od 01.ožujka 2017. do 30. travnja 2018. godine, kao poticajna mjera građana, koji koriste uslugu prijevoza na području grada Zagreba, da više ne čine takav prekršaj s ciljem urednog plaćanja prijevozne usluge.



Obzirom da je u proteklom razdoblju ispunjena svrha oprosta, ista se od 01. svibnja 2018. ne primjenjuje.



Napominjemo da je Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13,25/13, i 02/17) na snazi, prema čijim odredbama je svaki putnik za vrijeme vožnje dužan imati valjanu voznu kartu, odnosno platiti uslugu prijevoza koju koristi.Navodimo nadalje, da prilikom razmatranja navoda Vaše reklamacije i uvida u gore navedeno Izvješće nisu utvrđeni opravdani razlozi za obustavu postupka po podnesenom Izvješću.Slijedom iznijetog, a u skladu s člankom 26.stavka 5. gore navedene Odluke, Izvješće o počinjenom prekršaju dostaviti ćemo na daljnje postupanje gradskom upravnom tijelu za komunalno redarstvo.U slučaju da temeljem izdane „obavijesti putniku“ od strane kontrolora , na način naveden u obavijesti, platite kaznu u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 250.00 kuna, neće se voditi prekršajni postupak", nisu imali milosti iz ZET-a prema našem čitatelju koji se probao izvući.