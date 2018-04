Sjećate se Hrvata koji je napao i izvrijeđao talijanske turiste? Sud ga je kaznio sa 187 kuna i 50 lipa

Screenshot: Facebook



PROŠLOG ljeta koncesionar sidrišta Marmat na Silbi talijanskim je turistima priredio pravi šok, vrijeđao ih je i prijetio im te pokušao otegliti njihovu jedrilicu.



Na snimci, koju je na Facebooku objavio Talijan, čuje se kako muškarac na hrvatskom govori "Pička ti materina, budaletino, ubit ću te. Samo mi takni čamac", dok supruga i dijete Talijana viču "Zovi policiju." U jednom trenu čuje se i plač djeteta dok ih muškarac pokušava odvući.





Talijan je sve prijavio policiji, a epilog je stigao ovih dana.

Matulina je tvrdio da su ga Talijani isprovocirali



Koncesionar Marko Matulina kažnjen je od strane zadarskog Prekršajnog suda sa 187 kuna i 50 lipa. Naime, kako je objavila Slobodna Dalmacija, proglašen je krivim jer se ponašao na naročito drzak i nepristojan način prema Talijanu, ali je sudac u obzir uzeo i olakotne okolnosti - priznanje i loše materijalne prilike.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sam Matulina, kako prenosi list, na sudu je rekao da su Talijani krivi za njegovo ponašanje jer su ga - isprovocirali.

Matulina je kažnjen prema članku 6. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji propisuje minimalnu kaznu od 50 maraka, s koliko je otprilike i kažnjen.



"Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana", stoji u zakonu.

Matulina: Izmislili su priču



U razgovoru za Index, Matulina je tada ovako prepričao događaj:



"Došli su Talijani s barkom, ja sam radio cijelo popodne. Rekli su da će stat uz bovu, ali da se idu javiti prijateljima na drugoj jedrilici, to su ovi s kojima sam se ja kasnije sukobio. Svi su mi platili, a njih dvoje su bili na jednom sidru. Prve sam premjestio na bovu, oni su mi platili, a ovi drugi nisu htjeli platiti, nego su me provocirali. Gledali su me cijelo popodne kako radim, idem od jednog do drugog, vidjeli su da sam živčan i namjerno su me htjeli isprovocirati. Tri-četiri puta smo razgovarali prije nego je uslijedila ova situacija koja je snimljena. Rekao sam im da idu ća, ako ne žele platiti.

Nisu htjeli uopće surađivati pa sam ih pokušao odvući sa sidrišta.



Ma izmislili su priču, totalno. Oni su bili 20 metara od bove. Nisu htjeli surađivati pa sam se odvažio i upustio u sukob s njima. Ali drugi put neću. Poslije me boljela kralježnica i ogrebao sam se. Ma to je sve zbog toga što nitko ne radi svoj posao. Ja sam prepušten sam sebi, nemam pomoći ni od Kapetanije, ni od policije. Vidio je Talijan da ovdje vlada bezvlađe pa je pokušao iskoristiti situaciju.

Ali ne mogu mi oni ništa. Sidrište je popularno. Ja sam sve objasnio kasnije njihovim prijateljima. Spremala se nevera i jedrilicu je trebalo ukloniti jer su i drugi bili u opasnosti. Poslije su mi zahvaljivali. Ja sam ovdje najpošteniji i najkorisniji, a s ovom snimkom pokušali su okaljati moj brk", kaže Matulina.

Cossutta: Sve se vidi na videu



"Stigli smo oko 6 sati popodne. Luka je bila puna i sva sidrišta također. Otplovili smo 200 metara dalje prema jugu, u blizini su bila dva broda usidrena. Ovaj čovjek, nakon što je skupio novac na sidrištu, došao je do nas oko 7:45. Tražio je da platimo pola onoga što se uzima za sidrenje da ostanemo, ali ja sam odbio platiti jer sam bio siguran da je to područje slobodno za sidrenje. Kako je reagirao, vidi se na videu", ispričao nam je Enrico Cossutta u kolovozu prošle godine, 20-ak dana nakon događaja.