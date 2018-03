Sjećate se ludog pisma žena iz Domovinskog rata? Sad su poslale još luđe

Foto: Pixsell/Robert Anic

UDRUGA žena iz Domovinskog rata - Zadar prije nekoliko dana je napisala otvoreno pismo podrške Luki Modriću.



Kapetan reprezentacije suočen je s optužnicom za kriminal u teškom korupcijskom procesu protiv bivšeg gazde Hrvatskog nogometnog saveza, Zdravka Mamića. Nakon što je Index prenio urnebesno pismo Udruge žena iz Domovinskog rata, odlučile su nam se izravno obratiti.



>> Ludo pismo Udruga žena iz Domovinskog rata: "Luka, nemoj se predavati, ni tvoj djed nije molio za milost"



U cijelosti prenosimo pismo poslano na adresu redakcije, naslovljeno ''Opet ustaše antifašisti":



OPET USTAŠE ANTIFAŠISTI



''LUDO PISMO KOJE JE NAPISAO r.a. NA INDEX PORTALU

ZALUDILO ANTIFE



Ako ovo pismo objaviš r.a. onda imaš nešto među očima, među grudima i među nogama.



Naša mala Udruga čije su članice redom s margine društva, zaostale ognjištarke, glupe, debele, ružne i teret našim antifama, napisale su pismo potpore jednom hrvatskom športašu.



U pismu smo na jedan normalan, demokratski način izrekle svoje mišljenje o situaciji u kojoj se našao promatrani hrvatski športaš. Pismo je zaintrigiralo veliki broj čitatelja u Hrvatskoj, pa tako i velikog novinara koji se zove r.a. i piše za poznati, vrlo, vrlo ugledni, proeuropski Hrvatski portal INDEKS hr.



Štivo koje je sadržavalo naše pismo malo je preteško za razumjeti, međutim, čitatelji tog slavnog portala potrudili su se i čitali, čitali i čitali i onda prišli pisanju komentara. Tako i treba, jer mi živimo u slobodnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, gdje je svakako dozvoljeno komentirati sve društvene pojave, probleme i situacije, pa i nečija mišljenja ili poruke. Kako je poznato, ti pametni, ugledni čitatelji, kulturni, u maniri gospode i gospođa, urbani, redom intelektualci napisali su preko 500 komentara, sve jedan mudriji od drugoga.



Prekrasno je bilo čitati te umotvorine, koje su bile nadahnute antifašizmom, crvenom zvijezdom, pa tako su nas neki nazivali čistačice pušaka, neko HDZ-ovske kurve, neki glupače, neki su pak išli toliko daleko da su pronicljivo zaključili kako po cijele dane češemo onu stvar i piskaramo budalaštine, a neki su bome rekli kako nas treba zatući, kako promičemo utaju poreza i lopovluk i mogli bi još nabrajati .....



Ali tu ćemo stati, jer valja kazati kako se to sve događa na portalu, čiji je vlasnik optužen da je zajedno s još jednom gospođom, oštetio utajom poreza, ovu nezavisnu i slobodnu državu za oko 2,8 milijuna kuna, na zagrebačkom Županijskom sudu priznao krivnju,osuđen je temeljem nagodbe s tužiteljstvom. Dobio je godinu dana zatvora, koji mu je zamijenjen radom za opće dobro, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 300.000 kuna. Krivnju je priznala i gospođa koja je osuđena na osam mjeseci zatvora, koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro. Njoj je izrečena sporedna novčana kazna od 150.000 kuna.



Kako dobro, a neki IBEX čitatelji, koji se ovdje javljaju kažu PRED ZAKONOM SMO SVI JEDNAKI !!!



Neki su recimo potomci velikih sinova, koji su ubijali i punili razne jame, slali ljude na doživotne robije jer su pjevali neke njima ružne pjesme, krali do mjere da više ni ne znaju što imaju, a da ne pričamo kako su bili vrijedni radnici u „poduzećima“, kao što su UDBA, KOS, OZNA i još neki. Ma divota od naroda, prava istinska plava krv koja se bori za ljudska prava.

Ali ne boli vas to što smo mi napisale, vas boli nešto drugo, jadni ste jer vaša napaćena voljena Juga, ne može ovoj maloj slobodnoj i nezavisnoj Hrvatskoj parirati u ničemu, ali baš u ničemu!!!



Evo samo malo još o sportu, dok češemo onu stvar, čitajte, pa sve u zvizdu materinu:





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nogometna reprezentacija Jugoslavije nikada u povijesti nije pobijedila Italiju i Englesku. Od Njemačke su joj se tresla jaja, još se čuju drhtaji, a u 6 utakmica samo jednom. A Hrvati su ih u tri utakmice dva puta pobijedili.Malo o tenisu; Jugodebilija, nikad nije imala na primjer Wimbledonskog pobjednika, za 68 godina postojanja, osvojila je samo jedan veliki Grand Slam turnir u tenisu, nikad nije osvojila prestižni Davis Cup. A Hrvatska ???Može malo o skijanju; Jugodebilija nikada nije imala olimpijskog pobjednika u skijanju, niti uopće u bilo kojem drugom zimskom sportu. A Hrvatska ???Može malo o atletici; Jugodebilija nikada nije imala olimpijskog pobjednika u nekoj atletskoj disciplini. A Hrvatska???Može malo plivanja; Jugodebilija je na svjetskim prvenstvima u plivanju za 68 godina osvojila jedno srebro i jednu broncu. A Hrvatska???Može malo o profesionalnom boksu; Hrvatska je imala i svjetskog prvaka i europskog prvaka u profesionalnom boksu, Hrvatska ima i Mirka Filipovića. A Jugodebilija ???Na Zimskim olimpijskim igrama, Jugoslavija je u 68 godina osvojila ukupno 4 medalje, od toga 0 zlatnih, Hrvatska je do sada osvojila 11 medalja, od toga 4 zlata.Jugoslavija je osvojila ukupno 23 zlatne medalje na 11 Ljetnih olimpijskih igara i 0 zlatnih medalja na isto toliko Zimskih olimpijskih igara. Četiri puta manja Hrvatska do sada ima 11 zlatnih medalja na dosadašnjih 7 Ljetnih olimpijskih igara plus 4 zlata sa isto toliko Zimskih olimpijskih igara, dakle ukupno 15.A to sve sportisti bre, ovijeni sa ustaškom zastavom, nečuveno !!!!!Nećemo više, pukle smo od nabrajanja. Evo dragim športskim novinarima, pišite malo o dobrim stvarima.A ima još jedan „dream team“ koji je pobijedio neke koji su se zvali treća sila u Europi. Eee, to je bila tekma… oni sa tenkovima, brodovima, avionima, četnicima, jugo oficirčinama, a ovi naši za dom spremni, samo sa onim što su nosili među nogama, među grudima i među očima.Ali eto, ima nešto u čemu ste bolji, 100%, bolje vozite traktore od nas!Ajmo sad, Ustajte Antifašisti, Imbex ratnici,mi smo žene i nismo zaštićene istambulskom konvencijom, nema nikoga ko nas brani, mi smo same i čekamo…Ustajte vi zemaljsko roblje…..Članice UdrugeŽene u Domovinskom ratu-ZadarU Zadru 14.ožujka 2018.g."