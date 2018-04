Sjećate se poduzetnika koji je lani rekao kako se seli u Irsku? Nije požalio: "Zarađujem tri puta više"

Screenshot: N1

PODUZETNIK Josip Almaši koji je prošle godine rekao kako svoje poslovanje iz Hrvatske seli u Irsku, u Dublin, danas je na N1 televiziji otkrio kako mu je u Irskoj.



Poduzetnik koji se u Hrvatskoj bavio informatikom, odnosno prodajom roba i usluga vezanih za informatiku, svoje je poslovanje i obitelj prije godinu dana odlučio preseliti u Irsku zbog, kako je rekao, poreznog opterećenja poslovanja koje je u Hrvatskoj nenormalno.



"Porezi se plaćaju unaprijed, PDV se plaća prije nego što je dodana vrijednost nastala i firma ne može rasti uz tolika porezna davanja. U Irskoj je pak porez 0 posto prve tri godine, nakon toga 12,5 posto. Ovdje je porezno opterećenje 65 posto", rekao je Almaši u ožujku 2017. godine.



Danas smatra kako nije pogriješio što je otišao.



"Ispunjena su očekivanja. Prvo sam otišao sam i u dva tjedna sam našao posao i to u Corku, očekivao sam da ću naći posao u Dublinu, ali Cork je bolji što se tiče obiteljskog života, manji je, tamo ima ljudi iz cijelog svijeta. Radim isti posao, imam svoju firmu, iznajmljujem drugim firmama za dnevnicu.



U usporedbi s Hrvatskom zarađujem triput više, zbog manjih davanja i više posla, zbog puno jednostavnije administracije. Nema gluposti tipa da ja sam sa sobom moram potpisivati ugovor o radu, jednostavno si isplatim što sam zaradio. I onda za koliko sam si isplatio u dva-tri mjeseca platim porez i dobro. Dapače, ništa i ne platim, već samo prijavim, a porezna mi skine s računa. Maksimalno je pojednostavljeno", opisao je Almaši.



Kaže kako su troškovi života u Irskoj prilično visoki."Visoki su troškovi. Prosjek u Corku i okolici je oko 1100 eura za stan s dvije spavaće sobe. S druge strane, minimalac je 1500 eura tako da se sve to može. To smo mi očekivali, ali nismo očekivali visoku cijenu vrtića koja iznosi 5 eura po satu. Nas je došlo mjesečno po 1200 eura za dvoje djece kada nije bilo škole. Ostali troškovi su beznačajni u odnosu na ta dva", kaže.

Nema nostalgije



Kaže da nema nostalgije za Hrvatskom.



"Stojimo pri odluci od prije godinu dana da ćemo ostati. Došli smo u Hrvatsku sad u birokratski turizam riješiti papire, vidjeti prijatelje i rodbinu, ali to ne znači da ćemo se vratiti. Siguran sam da ću tamo dobiti penziju koju sam zaradio, za razliku od Hrvatske", priča.



Kratko je i slikovito objasnio razlike Hrvatske i Irske kad je u pitanju poslovanje.



"Što se tiče poslovanja, to su bili neophodni koraci, puno toga još treba napraviti. U Irskoj sam otvorio firmu, počeo raditi, šest mjeseci me nitko ništa ne pita, tek onda podnosim prvi obračun poreznoj. Prijavio sam dionice firme, poreznu ne vidim. Odnosi u poreznoj u Hrvatskoj su: 'Dobar dan - 40 kuna molim', 'Što trebate?', 'Trebam potvrdu da nisam ništa dužan državi', 'S dugom ili bez duga?', 'Kakvim dugom, pa sve sam platio?', 'Ali imate 23 lipe za HGK plus kamate'. Toga tamo nema, porezna ne želi znati za mene, plaćam porez i dobro je", kaže Almaši.