Sjećate se vladinog obećanja da će donijeti novi Ovršni zakon? Ministar sad hvali postojeći

Foto: Hina

SJEĆATE se vladine najave da će uskoro donijeti novi Ovršni zakon? Možda se ipak ne bi trebalo nadati da će to biti uskoro jer je nadležni ministar danas na pitanje kada će donijeti novi zakon hvalio postojeći.

Riječ je o ministru pravosuđa Draženu Božnjakoviću koji je, gostujući u emisiji RTL Danas, izbjegao odgovor kada blokirani građani mogu očekivati novi zakon.

Na pitanje diskriminira li trenutni Ovršni zakon Bošnjaković je odgovorio da je zaj zakon, kao i svaki drugi, jednak prema svima. Spomenuo je da je među 325 tisuća blokiranih veći broj onih koji su blokirani za manje iznose, no spomenuo je tek da će "u vrlo kratko vrijeme iznaći mjere da se omogući da jedan veći dio tih ljudi nađe izlaz is toga". Dodao je da se tu radi o stotinjak tisuća lljudi koji su blokirani za iznose do 20 tisuća kuna, i to dulje od tri godine.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Bošnjaković ne želi reći kad će donijeti novi Ovršni zakon

"Postoji mjera, to ćemo učiniti kroz izmjene Zakona o stečaju potrošača. Dakle za ljude koji su blokirani u iznosu do 20.000 kuna dulje od tri godine po službenoj dužnosti otvarat će se stečajni postupci koji će ići vrlo brzo. Ti ljudi će dobiti svoje povjerenike koji će u brzom postupku utvrditi imaju li oni kakve prihode, imovinu... Ukoliko toga nema, postupak će se otvoriti i zatvoriti. Ako postoji određena imovina ili prihod onda će se vidjeti što se može zatvoriti. Ako se ne može zatvoriti nakon kratkog vremena kušnje (ne dulje od pola godine ili jedne godine) zatvorit će se postupak i neće više biti tih obaveza koje su bile. U iznosima koji su veći ići će redovni postupak stečaja potrošača, koji je složeniji. Ali ovom mjerom mogli bismo obuhvatiti 100.000 ljudi", rekao je Bošnjaković koji je na dodatno pitanje odgovorio da u to ne mogu biti uključeni teleoperateri jer država ne može otpisivati tuđe dugove", ali je rekao da će "predložiti mjere kojima će ohrabtiti teleoperature i druge da otpišu dio potraživanja".

No na pitanje kada će donijeti novi Ovršni zakon uopće nije želio konkretno odgovoriti. Umjesto toga hvalio je postojeći.

"Prošle godine smo imali vrlo snažne izmjene Ovršnog zakona. Po tim izmjenama danas ne može doći do situacije da ovršenik danas završi na cesti. Ako mu jedina nekretnina bude prodana, država mu pokriva 18 mjeseci stanovanja. Podigli smo neovršivi dio plaće, koji danas iznosi oko 4.000 kuna. Imamo normativni i praktički okvir da blokirani ne moraju biti blokirani do krajnjih granica. Imamo cijeli popis potraživanja koja uopće ne idu u ovrhu. Ako netko ima plaću prosječnu plaću, koja je danas 6.000 kuna, 4.000 kuna je zaštićeno, ne može ući u ovrhu. Novi Ovršni zakon će voditi računa da ostanu standardi koji štite dignitet ovršenika, ali gledat ćemo i da smanjimo troškove ovrhe, da ta ovrha bude prihvatljiva", kazao je Bošnjaković.