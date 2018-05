Foto: Getty Images

AMERIČKI predsjednik Donald Trump proglasio je danas diplomatsku pobjedu objavivši da je Sjeverna Koreja oslobodila tri američka zatvorenika.

Oslobođenje trojice zatvorenika korejskog podrijetla velika je gesta iskrenosti čelnika Sjeverne Koreje Kim Jong-una u cilju poboljšanja odnosa sa SAD-om, prenosi The New York Times.

Dogovoreni vrijeme i mjesto povijesnog sastanka?

"Drago mi je što vas mogu obavijestiti da se državni tajnik Mike Pompeo vraća kući iz Sjeverne Koreje i s njim su tri predivna gospodina koje svi jedva čekaju susresti. Čini se da su dobrog zdravlja", napisao je Trump na Twitteru.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.