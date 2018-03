Skrivena kamera otkrila tajne Trumpovih konzultanata: Koriste kurve, mito i špijune

Screenshot: Channel 4

U VELIKOJ reportaži koju je britanska televizija Channel 4 kroz četiri mjeseca tajno radila o tvrtki Cambridge Analytica - koja je radila i za Donalda Trumpa - otkriveno je kakvim se sve sumnjivim metodama ova tvrtka za politički konzalting i analizu podataka služi.

Te metode, koje su reporterima otkrili najviši ljudi u tvrtki, koristile su se za dobivanje izbora u zemljama od SAD-a do Argentine, Češke, Kenije i Indije, a uključuju špijuniranje i kompromitiranje protukandidata pomoću bivših britanskih špijuna i ukrajinskih prostitutki.

Nakon što je u prvom dijelu reportaže nazvane Podaci, demokracija i prljavi trikovi zviždač Christopher Wylie iz Cambridge Analytice otkrio da je tvrtka ukrala privatne podatke čak 50 milijuna Facebook korisnika, u drugom je dijelu Channel 4 poslao reportera koji se lažno predstavio kao politički operativac iz Šri Lanke koji radi za političara iz te zemlje.

Alexander Nix priznao da nude mito i šalju prostitutke protukandidatima

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Glavni direktor tvrtke Alexander Nix tako je u razgovoru o potencijalnoj suradnji priznao da njegovi operativci mogu ''poslati neke djevojke u kuću kandidata'', napominjući da su ukrajinske djevojke ''vrlo lijepe, pa sam zaključio da to radi jako dobro''. U drugom razgovoru objasnio je kako ponekad protukandidatima nude i mito kako bi ih kompromitirali: ''Ponudit ćemo veliku količinu novca kandidatu kako bismo financirali njegovu kampanju u zamjenu za zemlju, onda ćemo snimiti cijelu stvar, zacrnit ćemo lice našem tipu i objaviti to na internetu.''

Samo nuđenje mita je ilegalno i u SAD-u, gdje je Cambridge Analytica registrirana, i u Velikoj Britaniji, gdje ova tvrtka radi, podsjeća Channel 4. To očito zna i sam Nix, koji je njihovom reporteru objasnio: ''Mi smo navikli operirati kroz različite forme, u sjenama, i veselim se suradnji s vama u dugoročnom i tajnom odnosu.'' Konkretno, dao je do znanja da operativci tvrtke stvore paravan za svoje aktivnosti: ''Mnogi naši klijenti ne žele da se vidi da rade sa stranom tvrtkom... Stoga često napravimo, ako radimo, lažne dokumente i web-stranice, možemo biti studenti koji rade istraživački projekt za sveučilište, možemo biti turisti, toliko je opcija koje možemo razmotriti. Imam mnogo iskustva s ovime.''

"Mi samo ubacimo (štetne) informacije u krvotok interneta"

Osim s Nixom, reporteri su razgovarali i s direktorom ogranka ove tvrtke CA Political Global, Markom Turnbullom, te s glavnim operativcem za podatke, dr. Alexom Taylerom. Turnbull im je objasnio kako informacije štetne za protukandidata mogu diskretno progurati na internet, prvenstveno na društvene mreže. ''Mi samo ubacimo te informacije u krvotok interneta i onda, onda gledamo kako raste, malo ih poguramo tu i tamo...kao daljinskim upravljačem. To se mora dogoditi a da nitko ne misli 'to je propaganda', jer čim pomisli da je 'to propaganda', sljedeće pitanje bit će: 'Tko je to objavio?'''

Ova reportaža zasigurno će dodatno pojačati sumnje da se Cambridge Analytica bavi neetičnim i nezakonitim aktivnostima, kao i da je Nix obmanjivao povjerenstvo britanskog parlamenta koje od njega sada traži dodatne informacije. Nix poriče ove optužbe.

''Mi potpuno odbacujemo bilo kakvu tvrdnju da Cambridge Analytica ili bilo koji od njenih ogranaka koristi hvatanje u klopku (eng. entrapment), mito ili takozvane klopke s medom za bilo koju svrhu… Mi rutinski poduzimamo razgovore s potencijalnim klijentima kako bismo otkrili bilo kakve neetične ili nezakonite namjere'', komentirao je glasnogovornik tvrtke i dodao: ''Cambridge Analytica ne koristi neistiniti materijal za ikakvu svrhu.'' Istraživanje opozicije, obavještajni rad, korištenje kooperanata i diskretan rad s klijentima su česta i legitimna praksa, inzistiraju iz ove kontroverzne tvrtke.