SLAVONSKI BROD BEZ VODE "Nastala je panika, ljudi su se tukli za boce, nekima je pozlilo..."

USKRSNI vikend stanovnici Slavonskog Broda neće pamtiti po dobrome.

Nakon što je inspekcija jučer, poslije izlijevanja nafte u zapadnom dijelu grada, ustanovila da voda nije za piće, građani su navalili u trgovine. Već u 7 ujutro, kako su nam javili čitatelji, voda u svim trgovinama u Slavonskom Brodu bila je rasprodana. Cisterne s vodom su stigle, ali građani su ogorčeni. Stigao je i premijer Plenković, u pratnji trojice ministara te pokušao smiriti situaciju. Nije mu uspjelo.

Rekao je da će se učiniti sve kako bi se vrlo brzo realiziralo spajanje Slavonskog Broda na sustav vodocrpilišta u Sikirevicma.



Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdat će posebne dozvole, krenut će se ubrzano s potrebnim radovima kako bi se sustav spojio, istaknuo je premijer. Spoj dvaju vodoopskrbnih sustava trebao bi biti uspostavljen za 10 do 15 dana.

O dramatičnoj situaciji razgovarali smo s Mislavom Ćukom, mladićem iz Slavonskog Broda, koji nam je opisao što se tijekom dana događalo u njegovom gradu.

"Kad sam se probudio ujutro dočekao me natpis "NE PITI VODU IZ SLAVINE". Negdje je pukla cijev, a izlilo se navodno i preko 100.000 litara nafte. To je dovelo do ekološke katastrofe zbog koje danas Brođani nemaju pitku vodu na slavini u svojim domovima", priča za Index Ćuk.

Panika i histerija mase

"Došlo je do panike među građanima i histerije mase, što je razumljivo jer nitko nije znao kada će se pitka voda vratiti te hoće li uopće. Od ranih jutarnjih sati Brođani su preplavili supermarkete i sve objekte koji prodaju flaširanu pitku vodu. Ubrzo je ponestalo obične vode u velikim bocama ili kanisterima pa su ljudi navalili i na mineralne vode, obične vode u malim pakiranjima te na koncu i na vode s okusima jer je, na kraju krajeva, bolje piti vodu s okusom limuna nego s okusom nafte.



Nakon što su nestale sve zalihe vode, nastala je još veća panika. Veći dućani su smirivali kupce i najavljivali skorašnji dolazak većih količina vode iz Zagreba. Tada je navodno došlo do par ružnih scena. Kako je bilo više kupaca nego boca vode tako je u borbi za vodu došlo i do fizičkih sukoba. Brođani su danas na mikro razini mogli iz prve ruke vidjeti kako bi to bilo da se zaista ostvari prognoza koju su mnogi čuli, a to je da će se u budućnosti ratovi voditi zbog vode!", priča za Index mladić iz Slavonskog Broda.

Dodaje kako su se građani snalazili kako god su znali. Neki su išli na izvore pitke vode, neki su prelazili granicu u susjedni Bosanski Brod pa tamo kupovali vodu, neki su kao u vrijeme komunizma čekali u trgovinama dok ne dođe roba...





"Kako je dan odmicao tako je bilo sve više vodom namirenih obitelji pa se i panika privremeno smirila. U dućanima se i dalje moglo vidjeti ljude kako kupuju veće količine vode, a svi su se snalazili na svoj način. Tko je imao auto, bilo mu je lako, ali bilo je tu svega. Jadne bakice nisu mogle puno nositi u rukama i pješke pa su uzimale samo jedno pakovanje od 7 litara. Bilo je starijih dedeka koji su natovarili bicikle s kojom bocom više. Mnogi su i za jedan obični odlazak u dućan zvali taxi što inače nikad ne rade, ali tako im je lakše prenijeti veće količine vode do kuće ili stana", opisuje tešku situaciju u kojoj su se Brođani našli.

"Počnimo cijeniti prirodu!"

Na kraju je poslao poruku cijeloj Hrvatskoj koja teško da može shvatiti težinu problema s kojima se stanovnici Slavonskog Broda nose svaki dan. I to već godinama.



"Nama Brođanima je skoro zadnjih 10 godina zagađen zrak, sad nam je zagađena voda, a i po najnovijim saznanjima, s polica u brodskim dućanima je povučena i puretina. Truju nas kroz zrak, vodu i hranu. Djeca nam se rađaju s dišnih problemima i plućnim bolestima, zadnjih par dana voda nam nije pitka, a tek nam jave sinoć, a dotad je nerijetkima pozlilo od obične čaše vode. Dok se na raznim prosvjedima, i ljevičarskim i desničarskim, okupi 50.000 ljudi bez problema, svi mediji detaljno izvještavaju i cijela Hrvatska o tome strastveno priča, a kad se radi o nečijem zdravlju i životima, to većini ljudi ne dira vlastite stavove pa nikoga očito za to nije ni briga.



Vi koji možete, popijte čašu vode iz slavine za nas ostale, a svi zajedno počnimo cijeniti prirodu dok vam čist zrak i voda ne postanu luksuz kao što je to nama Brođanima.", poručuje.