Slavonskobrodski Vodovod sprema kaznenu prijavu zbog izjava ministra

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

DIREKTOR slavonskobrodskog vodovoda Stjepan Aščić najavio da će podnijeti kaznenu prijavu zbog jučerašnjih navoda iz Ministarstva zaštite okoliša kako je dio odgovornosti zbog onečišćenje vode ugljikovodicima u Slavonskom Brodu na gradskom Vodovodu koji nije na odgovarajući način održavao vodocrpilitše Jelas.

Ministar Ćorić krivnju za eko katastrofu prebacio na Grad i Vodovod



Ministar Tomislav Ćorić izjavio je u utorak kako je dio ekološkog incidenta u slavonskobrodskom vodovodnom sustavu mogao biti spriječen da se na odgovarajući način održavalo vodocrpilište Jelas, što je u nadležnosti gradskog Vodovoda, odnosno grada Slavonskog Broda. Državni tajnik Mario Šiljeg istaknuo je kako se filter s aktivnim ugljenom na vodocrpilištu Jelas koji služi sprječavanju ekoloških incidenata, trebao pravodobno zamijeniti još 2010. godine, a to nije učinjeno.



Reagirajući na te navode i odbacujući ih direktor slavonskobrodskog Vodovoda Aščić izjavio je danas kako je "Vodovod Slavonski Brod proglašen kao glavni krivac za sve ovo što se događa u Slavonskom Brod".

Vodovod: Podići ćemo kaznenu prijavu



"U cijeloj ovoj situaciji postupili smo odgovorno i po zakonu. Tvornica vode u Slavonskom brodu uopće nije projektirana da bi skidala ovakve količine ugljikovodika. Zbog izrečenih tvrdnji, dezinformiranja javnosti, danas ću podnijeti kaznenu prijavu. Protiv koga, prvo moramo analizirati snimku i vidjet tko je što točno rekao", naglasio je Aščić na konferenciji za novinare u slavonskobrodskoj gradskoj upravi.

"Da je bio i novi aktivni ugljen na filteru, on ovo onečišćeneje ne bi spriječio", procijenio je direktor vodovoda Slavonski Brod Aščić.



Aščićeve procjene potvrdio je i Zdravko Pavlić, glavni tehnolog vode u Vodovodu Slavonski Brod.



"Tvrdnje vezane uz aktivni ugljen nisu točne. I Slaven Dobrović koji je sudjelova u izradi projekta tvornice za preradu vode kaže da filteri s aktivnm ugljenom nisu namijenjeni za uklanjanje ugljikovodika, s obzirom da se ugljikovodici ne nalaze prirodno u podzemnoj vodi na crpilištu Jelas", rekao je Pavlić

"Nema dokaza da bi ugljen spriječio zagađenje"



Prema njegovim riječima, unazad 5 do 6 godina koliko se rade godišnji monitorinzi sirove vode, nisu zamjećenu ugljikovodici u koncentracijama većim od 2 mikrograma po litri. No, vrijednosti izmjerene 30. i 31. ožujka kretale su se između 600 i više od 800 mikrograma po litri



Pavlić pojašnjava da bi se smanjenja ugljikovodika možda moglo postići filtriranjem kroz ugljeni prah, ali za to nema dokaza jer nisu rađena istraživanja.



Slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara na konferenciji za novinare je ponovio svoju sumnju i bojazan kako postoji mogućnost da je naftni produktovod koji je prošlu srijedu, 28. ožujka, testirala tvrtka Crodux energetika pukao i na više mjesta.





„Prvi smo obavijestili ministra zaštite okoliša o ekološkoj katastrofi u našem gradu i u dobroj vjeri zatražili hitno uključivanje svih nadležnih institucija kako bi se zaštitilo zdravlje naših sugrađana. Već četiri dana nemamo službene podatke o tome kakva je voda u našem gradu i oni se taje u međuresornom Stručnom povjerenstvu", ustvrdio je Duspara.

Gradonačelnik: Tražimo od ministra da se utvrdi uzrok



O razmjerima ekološke katastrofe u Slavonskom Brodu dovoljno govori da je u sklopu radova na sanaciji onečišćenog tla, samo u razdoblju od 12 sati jučer do jutros u 4 sata s mjesta onečišćenja odvezeno ukupno 30.000 litara tekućine koja se u ovom trenutku i dalje izlijeva u tlo, dodao je.



„Mi nismo nikoga optužili, ali tražimo od ministra da se utvrdi što je uzrok ove ekološke katastrofe te tko će za nju snositi odgovornost i sankcije. Jer zaista nema te tvornice vode na svijetu koja je predviđena da od nafte radi vodu“, izjavio je gradonačelnik Duspara.



Gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje izmjene aktivnog ugljena u filteru vodocrpilišta, ustvrdivši da se o izmjeni od prije dvije godine razgovara s Hrvatskim vodama.



Podsjetio je da je Vodovod tvornicu vode preuzeo od Hrvatskih voda 2010. godine kada je ona već bila u uporabi desetak godina Ako je trebalo to učiniti Duspara tvrdi da su to trebale Hrvatske vode, dodavši kako stručnjaci procjenjuju da je aktivni ugljen potrebno mijenjati svakih 15 do 20 godina.

Nezavisna analiza uzoraka



Vezano uz rezultate nezavisne analize uzoraka s mjesta incidenta koje je naručio Grad, slavonskobrodski gradonačelnik je rekao da će ih imati tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana.



"Nevezano uz incident, od policije i državnog odvjetništva tražimo da se utvrdi što se dogodilo s našim bunarima. S druge strane tražimo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da ne štiti zagađivača koji nije proveo mjere koje je trebao provesti. Da su imali ovu upojnu jamu ne bi iz produktovoda izbijalo na površinu, već bi i u nje kupili tekućinu", kazao je Duspara.



Upitao je i tko je dozvolio da se ispitivanje produktovoda pokrene bez provedenih mjera zaštite i obavještavanja javnosti.



"Vlada je apriori došla u Slavonski Brod da štiti tvrtku koja je napravila incident. Da su inspekcije prvi dan uzele uzorke, tla i tekućine na mjestu incidenta, te vode točno bi se znalo da li je incident", rekao je Duspara, dodavši: "Sinoć kažu da je povećana koncentracija samo na jednom mjestu. Za ljude koji se bave ovim poslom to je nemoguće. Koncentraciju ugljikovodika koja je zabilježena u Slavonskom Brodu ne može se izbrisati za tri dana", ustvrdio je.



Duspara je podsjetio da se raspored spremnika s vodom na ključnim lokacijama u Slavonskom Brodu nastavlja kako bi škole bile opskrbljene uoči početka nastave. Grad je počeo dostavljati vodu i tvrtkama koje u svojoj preradi troše vodu, a njima se noću dostavlja voda, kazao je.