Sloković o postupku protiv Todorića: "Neke poruke se čuvaju, mislim da će imati određenu težinu"

NAKON što je jučer na sudu u Londonu donesena odluka da se Ivica Todorić izruči Hrvatskoj, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno gostovala je, između ostalih, njegova odvjetnica, Jadranka Sloković.



Todorić ima sedam dana da podnese žalbu na odluku suda, a sinoć je sam poručio kako će uskoro doći u Hrvatsku te kako je u Velikoj Britaniji napravio što je planirao.



Sloković kaže da je Todorić u Veliku Britaniju otišao da se pripremi za postupak u Hrvatskoj



Todorićeva odvjetnica, Jadranka Sloković, poručila je kako je njezin klijent otišao u Veliku Britaniju kako bi se tamo pripremio za postupak koji se protiv njega vodi u Hrvatskoj. Rekla je i kako je pritom pokrenuo određene postupke.



"Pokrenuo je određene postupke - od ustavne tužbe do svoje pritužbe na rad RH kod bruxelleske komisije. Pokrenuo je i jedan postupak u Americi. Kako i na koji način će to ići dalje tek ćemo vidjeti, istaknula je dodavši da je Todorić trebao ovo vrijeme da se stabilizira i pripremi", rekla je Sloković.



Podnijet će žalbu u roku od sedam dana



Sloković je dodala i kako nije poznavatelj engleskog prava, ali je rekla i kako će prema njezinim saznanjima Todorićev tim u roku od sedam dana podnijeti zahtjev za ulaganje žalbe.

Kaže i kako bi postupak mogao trajati do šest mjeseci.



"U roku od sedam dana Todorićev će odvjetnički tim podnijeti zahtjev za ulaganje žalbe na ovu odluku i nakon deset dana imaju je pravo nadopuniti. Nakon toga će se odlučiti imaju li osnove za žalbu. Ako imaju, održat će se ročište na višem sudu na kojem će Todorić i njegov tim iznijeti svoje argumente. Postupak bi mogao trajati od 3 do 6 mjeseci. Ako sve bude odbijeno, vratit će se u Hrvatsku", pojasnila je Sloković.



"Određene poruke će imati svoju težinu"



Osim toga, odbacila je tvrdnje o bijegu svojeg klijenta.



"U Zagrebu, u Kulmerovim dvorima bio je šest mjeseci, a da ga nitko nije kontaktirao ili ispitao", rekla je, a prokomentirala je i navode o SMS porukama i mailovima o kojima je Todorić govorio.



"Todorić sam bira vrijeme kada će prezentirati koje dokaze. Ja mislim da se određeni materijali čuvaju, određene poruke, neke od njih sam i ja vidjela i mislim da će one imati određenu težinu", zaključila je Sloković u HRT-ovoj emisiji.