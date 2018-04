Slovenci za mjesec dana idu na parlamentarne izbore, u petak počinje kampanja

Foto: Getty images

PREDIZBORNA kampanja pred parlamentarne izbore u Sloveniji zakazana 3. lipnja započet će 4. svibnja, objavilo je u ponedjeljak državno izborno povjerenstvo.



Kampanja će trajati do 1. lipnja kad počinje izborna šutnja, sve do zatvaranja birališta u nedjelju 3. lipnja navečer i objave prvih neslužbenih rezultata.



Do službenog početka jednomjesečne kampanje u petak svoje liste kandidata koji se bore za 90 mjesta u parlamentu moraju predati sve stranke.





Do sada je to učinilo njih petnaest, od kojih svoje kandidate za mjesta u svih osam izbornih jedinica ima njih osam. To su Stranka modernog centra (SMC) Mire Cerara, Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, Socijalni demokrati (SD) Dejana Židana, Demokratska stranka umirovljenika (DESUS) Karla Erjavca, Lista Marjana Šarca (LMŠ), Dobra država (DD) Bojana Dobovšeka, Slovenska nacionalna stranka (SNS) Zmage Jelinčiča i Združena Slovenija (ZS) Andreja Šiška.U sedam izbornih jedinica kandidate će imati Stranka Alenke Bratušek i demokršćanska Nova Slovenija (NSI) Mateja Tonina.Još nije poznato hoće li uvjete za nastup na izborima do roka ispuniti ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković koji je 2011. sa svojom tadašnjom novoosnovanom strankom Pozitivna Slovenija (PS) osvojio najviše glasova i zastupničkih mandata, ali nije uspio sastaviti vladu, pa se povukao iz aktivne politike na državnoj razini.Janković je prošli tjedan kazao da razmišlja o ponovnoj kandidaturi kako bi, kako je naglasio, spriječio da na vlast dođe desnica, ali da još nije siguran hoće li u tome uspjeti i s kojim će se strankama povezati.