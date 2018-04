Slovenija počinje isplaćivati odštete "svojim žrtvama" arbitražne granice

Foto: Pixsell/Dusko Marusic

SLOVENSKA vlada će isplatiti prve odštete svojim državljanima koji žive u Hrvatskoj, u pograničnim dijelovima koje je Slovenija do presude arbitražnog suda o granici smatrala spornima, a koji se žele preseliti u Sloveniju pod povoljnim uvjetima koje im je obećala vlada premijera Mire Cerara.



Uz financijsku pomoć vlade, iz fonda u kojemu je ukupno 1,2 milijuna eura, oni imaju pravo u sljedeće tri godine kupiti novu adekvatnu nekretninu u Sloveniji, s time da im u vlasništvu ostane i kuća koju napuste u Hrvatskoj, objavila je Slovenska tiskovna agencija STA.



24 molbe



Do kraja prošlog mjeseca za korištenje te mogućnosti podnesene su 24 molbe, a pravomoćno je do sada donesena odluka o tri molbe.





Visina državne financijske pomoći interesentima za takav aranžman, koji će i sami morati participirati sredstvima u kupnji nove kuće, ovisna je o brojnosti članova pojedine obitelji.Pojedinac koji živi sam trebao bi, prema "implementacijskom" zakonu prihvaćenom potkraj prošle godine, za preseljenje dobiti 45.300 eura, dvočlano domaćinstvo 67.950 eura, tročlano 83 tisuće, a 6-člano čak 128.350 eura.Navodno su se u sklopu tog programa 24 domaćinstva s ukupno 71 članom spremna iseliti iz Hrvatske u Sloveniju. Riječ je uglavnom o ljudima iz zaselaka s lijeve obale Dragonje u Istri, koji su uključeni u slovensku općinu Piran odlukom parlamenta iz 1993. godine koja je u Hrvatskoj svojedobno nazvana "papirnatom aneksijom", a koje je Slovenija tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svojedobno proglasila jednim od spornih graničnih područja.Među onima koji su tražili financijsku pomoć, prema navodima medija, nema Joška Jorasa koji i dalje tvrde da živi u Sloveniji, navode slovenski mediji.