Slovenija se priprema za izbore, Erjavec kaže da sve više uživa u politici

Foto: Hina

PREDIZBORNA klima u susjednoj Sloveniji sve je izrazitija, o čemu svjedoče svakodnevne novinske konferencije glavnih aktera te stranački kongresi, iako je do službenog otvaranja jednomjesečne kampanje pred parlamentarne izbore 3. lipnja ostalo još nekoliko dana, a svoju je programsku konferenciju i predstavljanje kandidata za zastupnike u četvrtak imala Demokratska stranka slovenskih umirovljenika (DESUS).



"Imamo program kako vratiti dostojanstvo našim ljudima, ispraviti nepravde nanesene slovenskim umirovljenicima od kojih mnogi žive ispod granice siromaštva", kazao je okupljenima na kongresu u Ljubljani dugogodišnji predsjednik Karl Erjavec, koji stranku vodi 12 godina i koji je ujedno aktualni šef slovenske diplomacije.



"Arbitražni fijasko"



Ovog 58-godišnjeg pravnika s dugom političkom karijerom, koji je u tri zadnje vlade vodio slovensku diplomaciju, politički konkurenti često označuju populistom, a i u sadašnjoj ga kampanji tako optužuju za "arbitražni fijasko" u odnosima s Hrvatskom ili za prazno obećanje u kampanji pred deset godina kad je rekao da slovenski umirovljenici "zaslužuju" dobiti 1000 eura mirovine, što je daleko od realnosti.



"Mojom se tadašnjom izjavom manipulira, ali i danas smatram da bi naši umirovljenici s punim radnim stažom zaslužili imati takve mirovine", kazao je Erjavec, dodavši da su njegovu inicijativu zakočile druge stranke.



Pragmatični Erjavec, političar izvornog stila u kojemu je i dosta karakterističnog gorenjskog humora iz njegova zavičaja, kaže da se na te primjedbe ne osvrće, pa i nakon ovih izbora očekuje da bi mogao postati "kingmaker" buduće vladajuće koalicije bez kojega se neće moći sastaviti djelotvorna vlada."U Cerarovoj vladi smo učinili mnogo s obzirom na mali broj svojih ministara", kazao je Erjavec na kongresu te upozorio da je stranka sa svakim izborima otkako je on vodi dobivala više glasova i mandata, dok su nekada velike slovenske stranke, koje su formirale vlade i imale mnogo ministara, propadale."Što me više napadaju, to sve više uživam u politici", kaže Erjavec koji je daleko od toga da razmišlja o političkom umirovljenju, ali najavljuje da će pomladiti stranačko vodstvo i biračku bazu pod parolom: Stranka umirovljenika za sve generacije.Ako uđe u buduću vladu, DESUS će predložiti osnivanje demografskog fonda za isplatu budućih mirovina za nove generacije i truditi se da Slovenija bude socijalna država, najavio je Erjavec.