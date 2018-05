Slovenskom ratnom brodu, koji su kupili od Rusa, pokvarila se sva tri motora

Foto: YouTube

HAVARIJA svih triju motora patrolnog broda slovenske vojske Triglav, koji je sudjelovao u međunarodnoj misiji suzbijanja ilegalnog krijumčarenja ljudi u Sredozemlju, izaziva nedoumice kod slovenskih vojnih i civilnih stručnjaka.



Višenamjenski ratni brod klase Svetljak, kupljen prije osam godina u Rusiji, upućen je krajem travnja u misiju Sophia, ali mu se već na putu prema Italiji najprije pokvario jedan motor, a kasnije u vodama oko Sicilije i ostala dva.



Za popravak će prema informaciji glasnogovornika slovenske vojske biti potrebno najmanje sedam dana, dok ne dođu rezervni dijelovi.



Kako je u utorak javio slovenski radio, brod je privezan na pristaništu na Siciliji gdje se popravljaju kvarovi i čekaju dijelovi.



Navodno je glavni problem u brtvama za glave motora jer su stare otkazale, a novih nema na zalihi, pa su naručene od proizvođača.

Vojni stručnjaci zabrinuti





Vojni stručnjaci u slovenskoj vojsci otklanjaju primjedbe da je Triglav star i neprimjeren za sudjelovanje u većim operacijama i tvrde da može ploviti još 20-ak godina. Ipak, priznaju da je otkazivanje svih triju motora čudno i neuobičajeno.Profesor Peter Vidmar s Fakulteta za promet i pomorstvo rekao je da je neuobičajeno da sva tri motora, glavni i pomoćni otkažu. Više je pretpostavki kako se to moglo dogoditi, na primjer da prijašnji servisi motora nisu bili napravljeni kako treba."To su MTU motori, u pomorstvu vrlo poznati i kvalitetni. Vrlo je neuobičajeno da otkažu odjednom na takav način. Moglo bi se dogoditi da otkaže jedan, ali u tom bi slučaju ostala dva normalno radila, a brod bi bio u pogonu", kazao je Vidmar.Umirovljeni kontraadmiral Renato Petrič sumnja da se radi o propustima prilikom redovnog održavanja."Ako je problem doista u brtvama glave motora, onda nije upitno redovno održavanje broda jer se ti elementi mijenjaju samo kod većih popravaka, što Triglav do sada nije trebao", kazao je Petrič. Dodao je da poznaje posadu Triglava i da je ona osposobljena za sve situacije na brodu, no da bi se možda kod motora raditi o umoru materijala."Ako Nijemce nije sram što im nije u pogonu njihovih 6 podmornica, onda se niti mi ne smijemo stidjeti takve tehničke greške", kazao je Petrič, dodavši da će nešto više o tome kako je došlo do havarije moći reći tek nakon što se motori rastave.