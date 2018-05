SLUČAJ KOJI JE ZGROZIO HRVATSKU Prije godinu dana ubijen je mali Denis, ugušila ga je vlastita majka

Foto: Facebook

PRIJE točno godinu dana Hrvatsku je zgrozilo jezivo ubojstvo trogodišnjeg Denisa Pašića iz Pule. Nakon što je prijavljen njegov nestanak krenula je velika potraga, a nekoliko sati kasnije tijelo nesretnog dječaka pronađeno je u plićaku u Puli. Ubila ga je vlastita majka, Chiara Rojnić. zajedno s 15-godišnjakinjom koja joj je pomogla u zločinu.

Podsjetimo, Chiara Rojnić je 23. svibnja 2017. godine uz pomoć maloljetne pomagačice jastukom ugušila malenog Denisa. Stavile su mu jastuk preko lica i držale ga dok nije prestao disati.



Potom su tijelo dječaka umotale u deku te ga u kolicima odvezle do mora. Tijelo su ostavile u plićaku da izgleda kao da se utopio. Chiara Rojnić je šest sati nakon toga pulskoj policiji prijavila nestanak sina, a istražitelji su odmah posumnjali u njezinu priču. Majka monstrum se nedugo nakon toga slomila i priznala što je napravila. Policiju je odvela do tijela svog sina.



Tijelo dječaka je, prema Chiarinim uputama, pronađeno u moru na predjelu Vallelunge. Nalaz obdukcije pokazao je da je dječak ugušen, odnosno da se nije utopio.



Obitelj majke ubojice prije sedam godina tražila psihijatrijsku pomoć



HRT je u vrijeme uhićenja Puljanke neslužbeno doznao da je obitelj 32-godišnjakinje još prije sedam godina zatražila psihijatrijsku pomoć za nju. No ona je liječenje odbila i pobjegla u BiH. U Centru za socijalnu skrb tvrdili su da nisu imali nikakvih saznanja o problemima u toj obitelji.



Navodno je 32-godišnjakinja bila u Centru, ali samo zbog pitanja skrbništva nad sinom nakon razvoda braka. Skrbništvo je i dobila.





I dok su se tada stotine ljudi, pa i susjedi i poznanici majke, na društvenim mrežama zgražale zbog tog događaja, opisujući svoja saznanja o tome kako je majka zanemarivala dijete, a ono je nesnosno i neprekidno plakalo, zabrinjava to da su svi o tome godinama šutjeli.Chiari je u veljači ove godine započelo suđenje. Istog tjedna hitno je prevezena iz pulskog pritvora na odjel psihijatrije Zatvorske bolnice u Zagrebu.Prije mjesec dana je na pulskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđena na 33 godine zatvora i još najviše dvije godine psihosocijalnog liječenja zbog ubojstva sina.Brat Chiare Rojnić je novinarima nakon objavljivanja presude rekao kako su presudu očekivali, ali kako kaznu od 33 godine on osobno nije očekivao."Pisat ćemo žalbu, kako zbog visine sankcije tako i zbog nekih drugih razloga, jer nismo zadovoljni provedenim postupkom i smatramo da su povrijeđeni neki važni dokazni prijedlozi koje je sud odbio, a koji se tiču krivnje", poručio je i dodao kako misli da je bilo razloga i za drugačiji tijek postupka."Što se tiče same sankcije, mislim da je prestroga s obzirom na sve što nam je poznato", dodao je.