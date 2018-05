Smeta li vam golotinja?

Foto: 123rf

SVAKE godine pred ljeto u Hrvatskoj se otvori pitanje golotinje. Koliko golotinje je primjereno, uznemiruje li nago tijelo ljude te, ako da, zbog čega točno. Tema je to u kojoj se na nejasnim granicama isprepleću pravna i svjetonazorska pitanja, a to, baš kod svih takvih tema, izaziva polemike.

Jedan Osječanin tako se ovih dana javio redakciji Glasa Slavonije mailom u kojemu ih je obavijestio o djevojci koja se gola sunčala na balkonu i usput ih upitao je li takvo nešto uopće zakonito.





Osječaninu je zasmetao taj čin pa je redakciji poručio kako se djevojka sunča gotovo svaki dan i dodao kako to nije primjereno jer preko puta žive obitelji s malom djecom.



"Djeca moraju gledati golotinju"



"Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno", napisao je.



Kako piše Glas pozivajući se na PU osječko-baranjsku, policija kažnjava zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana. Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za takav čin predviđena je novčana kazna u iznosu od 50 do 200 DEM, odnosno u protuvrijednosti domaće valute okvirno od 185 do 750 kuna.



"Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje", poručila je policija.



O ovom konkretnom slučaju popričali smo s odvjetnikom Alanom Sorićem. On nam je odmah na početku razgovora naglasio kako ne zna detalje spomenutog slučaja osim onog što je pročitao u medijima, ali nam je kratko prokomentirao ono što se iz dostupnih podataka može iščitati.



Sorić tako smatra da balkon jest privatni prostor, ali je to ujedno i prostor koji je izložen očima javnosti.



"Balkon svakako jest privatni prostor, ali on je izložen javnosti tako da bih bio sklon tome se prikloniti. U tom smislu je balkon javno mjesto, a golotinja bi se onda mogla provesti pod remećenje javnog reda i mira", kaže Sorić u razgovoru za Index.No što je točno golotinja i gdje prestaje primjereno odijevanje, a počinje neprimjereno, teško je odrediti."E sad, što je golotinja, što nije? Što je dopušteno kada i gdje, tu imamo različita tumačenja. U nekakvim turističkim mjestima ljeti percepcija golotinje je drugačija nego u gradu. Ovo je, koliko mi je poznato, u gradu", kaže Sorić za Index naglasivši još jednom kako nije detaljno upoznat sa spomenutim slučajem.No nije ovo, kao što smo naveli u uvodu, ni blizu prvi slučaj da se raspravlja o golotinji. Tako je Hvar prošlog ljeta postao tema u svjetskim medijima nakon što je gradska vlast objavila table s visokim kaznama za neprimjereno ponašanje. Tako je za one koji gradom budu šetali bez majice propisana kazna od 500 eura, a tko bude hodao u kupaćima bit će globljen sa 600 eura.Sorić smatra da je nešto slično teško propisati."Nije to zakonom propisano niti se može tako propisati, što je dopušteno gdje nositi, to ovisi o percepciji društva. Negdje će smatrati neprimjereno jedno, do relativno nedavno se žena koja ne nosi maramu smatrala polugolom, danas više nije tako. To se mijenja kako se mijenja društvena stvarnost, a onda nije ni poželjno to propisivati", kaže Sorić u razgovoru za Index dodavši kako se uvijek može nešto pripisati za određene prostore."Ovdje se u osječkom slučaju čini da je riječ o tome da je gospođa bila potpuno gola, to je nešto što je neprimjereno u gradu", kaže Sorić."U svakom slučaju, balkon je jedan otvoreni prostor, otvoren prema drugim privatnim posjedima koji imaju pogled na taj balkon pa kako se susjede ne smije uznemiravati na neke druge načine tako se mogu složiti kako ni ovo nije primjereno", zaključuje.

