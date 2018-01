Smijenjeni potpredsjednik katalonske vlade traži puštanje iz pritvora

Foto: Gulliver Getty

SMIJENJENI potpredsjednik katalonske vlade Oriol Junqueras (48) zatražio je od Vrhovnog suda izlazak iz pritvora kako bi sudjelovao u formiranju nove vlade u Kataloniji, dok je španjolsko državno odvjetništvo zatražilo njegov ostanak iza rešetaka pod optužbom za pobunu protiv Španjolske.



Nakon što su stranke za nezavisnost Katalonije ponovo osvojile većinu mjesta u regionalnom parlamentu na izborima 21. prosinca, nominirale su Junquerasa "B kandidatom“ za predsjednika vlade te pokrajine na sjeveroistoku.



"A kandidat“ je Carles Puigdemont, bivši predsjednik vlade, kojem prijeti uhićenje vrati li se iz Belgije u Španjolsku.



"Čovjek mira"



Junqueras je na Vrhovnom sudu u Madridu istaknuo kako je on "čovjek mira“ i "dijaloga“, rekao je novinarima njegov odvjetnik Andreu van den Eynde izlazeći sa suda.



On se već dva mjeseca nalazi u pritvoru pored Madrida optužen za pobunu protiv Španjolske nakon što je održan referendum o nezavisnosti suprotan španjolskom ustavu, a zatim i izglasavanje nezavisne republike Katalonije.



Od tada se udaljio od ideje jednostranog proglašenja samostalnosti te pozvao na dijalog kojim bi se postigao taj cilj. Uoči izbora je bio zatražio izlazak na uvjetnu slobodu no sud je to bio odbio.



Njegov odvjetnik tvrdi da sada više nema razloga da ga se ne pusti da se brani sa slobode uz plaćanje jamčevine. Nekoliko 'ministara' bivše vlade bilo je pušteno uz plaćanje jamčevine.

No španjolsko državno odvjetništvo u četvrtak je zatražilo da Junqueras ostane u pritvoru jer i dalje postoji opasnost od njegovog djelovanja koje bi moglo dovesti do nasilja.





Junqueras je čelnik Katalonske republikanske ljevice (ERC) koja je na izborima osvojila 32 od 135 mjesta u katalonskom parlamentu. Premda je zauzela treće mjesto iza stranke centra Građani, koja podržava jedinstvo Španjolske te Puigdemontove formacije Zajedno za Kataloniju, njen čelnik ima velike šanse postati novi predsjednik vlade.Stranka Građani osvojila je 37 mjesta no niti uz potporu svih ostalih stranaka za jedinstvo Španjolske ne može skupiti potrebnih 68 mjesta, što je natpolovična većina potrebna za formiranje vlade.Time mandat za njeno sastavljanje dolazi u ruke formacije Zajedno za Kataloniju koja zajedno s ostale dvije stanke za nezavisnost, ERC-om i Kandidaturom narodnog jedinstva (CUP) ima 70 mjesta."Plan je da predsjednik vlade bude legitimno izabrani Carles Puigdemont koji je rekao da bi se vratio (iz Belgije). Ne vrati li se smatramo da je 'plan B' Oriol Junqueras“, rekao je Gabriel Rufian, zastupnik ERC-a u španjolskom parlamentu u Madridu. „To bi bilo najsličnije restauraciji legitimno izabrane vlade“, dodao je.Španjolska vlada je prije dva mjeseca otpustila katalonsku vladu te raspisala izvanredne izbore. No na njima su stranke za nezavisnost opet osvojile većinu mjesta, kao i na prošlim izborima 2015. godine.Španjolski premijer Mariano Rajoy mora dati mandat za sastavljanje vlade, a stranka Građani rekla je kako nema dovoljnu podršku ostalih stranaka. Ona je najavila traženje mjesta predsjednika parlamenta čime bi u budućnosti onemogućila eventualno novo glasanje o nezavisnosti kakvo je bilo održano u parlamentu 27. listopada.Katalonski parlament trebao bi imati prvu sjednicu 17. siječnja nakon koje bi se glasalo o novoj vladi. Katalonija je industrijski i turistički motor Španjolske gdje se godišnje proizvede 19 posto svih roba i usluga. Ondje živi 7,5 milijuna stanovnika od kojih je milijun stranaca. Mariano Rajoy je prošli tjedan zatražio od nove vlade, tko god da bude u njoj, poštovanje španjolskog ustava.