Snijeg se brzo topi, raste opasnost od poplava, evo gdje se očekuje najveći rast rijeka

Foto: 123rf

IZ SEKTORA za hidrologiju Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) zasad sa sigurnošću ne mogu reći hoće li poplave zahvatiti inače ugrožena područja Karlovačke županije, a načelnik Borivoj Terek rekao je za Hinu da se intenzivan porast vodostaja prognozira na gornjem toku Kupe, te posebno Dobre, Korane i Une.



Kako je rekao Terek, topi se mokar i odležao snijeg pa se za topljenje jednog centimetra snijega na metru četvornom može reći kao da je pala litra kiše po metru četvornom, a ako se otopi 50 centimetara, to je kao da je palo pedeset litara kiše.



"U ovakvim sunčanim uvjetima s puno snijega možemo reći da je to stanje kao da stalno pada kiša, a hoće li doći do izlijevanja rijeka, ovisi o mnogo parametara. Prema našim softverskim alatima, koje smo u DHMZ-u u prošle tri godine razvili s Hrvatskim vodama, posljednja hidrološka prognoza za cijelu Hrvatsku upućuje na znatniji porast temperature, kišu i južni vjetar, te s tim u vezi pojačano površinsko otjecanje i porast razine voda Like, Gorskog kotara, središnje Hrvatske i Bosne", dodao je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Intenzivan porast vodostaja prognozira se na gornjem toku Kupe, posebno Dobre, Korane i Une. Također se bilježi porast topljenja snijega na području slijeva Sutle, Krapine, Medvednice te u Slavoniji s Papuka, što izaziva porast vodostaja na lijevim pritocima Save (Ilova, Pakra, Orljava). Budući da južno strujanje zahvaća Bosnu i Hercegovinu, znatan porast vodostaja prognozira se na desnim pritocima Save (Una, Vrbas, Bosna). Prema rezultatima hidrološkoga prognostičkog modela, vodostaji na tim bi rijekama za vikend i početkom sljedećeg tjedna mogli biti u području redovitih i izvanrednih mjera obrane od poplava", rekao je Terek.Sutra će se u Karlovcu održati sjednica Županijskog stožera Civilne zaštite o pripremi za obranu od poplava na području Karlovačke županije. Na sjednici će biti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Mirko Šundov, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i karlovački župan Damir Jelić.Nakon sjednice najavljen je obilazak područja nizvodno od Karlovca uz rijeku Kupu, na kojem će se od sutra postavljati zid od takozvanih boks-barijera, kakve se od subote grade u ugroženim karlovačkim naseljima uz Koranu i Mrežnicu.