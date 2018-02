Snijeg zabijelio Makarsku, izdana upozorenja za građane

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

U MAKARSKOJ i na većem dijelu Makarskog primorja od 14 sati pada snijeg koji se još ne hvata za tlo, a na cesti Makarska-Vrgorac preko Biokova te od prijevoja Dubaca kod Brela prema Gornjim Brelima i dalje prema autocesti do čvora Šestanovca obvezatna je zimska oprema.



Temperatura se u Makarskoj spustila na jedan Celzijev stupanj ispod ništice.



Na brzoj cesti od Baškog polja do tunela Sv. Ilije u Bastu brzina je ograničena na 40 kilometara na sat, a županijske ceste posipane su solju i pijeskom. Biokovska cesta od prijevoja Staze do ispod vrha Sv. Jure očišćena je od snijega kako bi se zamijenila posada na odašiljaču HRT-a na tom vrhu na Biokovu.



Sve ostale županijske i komunalne ceste zasad su prohodne i vozi se bez dodatnih ograničenja i upozorenja, a vozačima se zbog mokrih kolnika od snijega preporučuje da voze oprezno.Načelnik Stožera civilne zaštite Dražen Nemčić obišao je poslijepodne prigradska naselja Makar, Kotišinu i Veliko Brdo kako bi utvrdio stanje na cestama prema tim naseljima koje će također posipavati pijeskom i solju.Sve žurne gradske službe spremne su odraditi svoj posao, raspolažu dovoljnim brojem ljudi vozila i potrebnog materijala, rekao je Nemčić, dodajući kako i Makarani trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti i obveza.