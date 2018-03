Snijega već ima u Zagorju i Međimurju, pogledajte što nas sve čeka u ovom naletu prave zime

Foto: Boris Ščitar/Pixsell (Naslovna fotografija nije fotografija današnjeg snijega)



HRVATSKU danas očekuje oblačno vrijeme s padalinama. Snijeg, koji je u nekim dijelovima zemlje već počeo padati, do kraja dana moguć je i u nizinama. Kako javlja DHMZ, slab snijeg već pada na području Krapine, Varaždina, Čakovca, Parga....

I u drugim dijelovima unutrašnjosti se tijekom dana očekuju povremena susnježica i snijeg.

Na Jadranu promjenjivo oblačno s kišom



Na Jadranu će pak biti promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, što je posebno moguće u Dalmaciji.

Puhat će većinom sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, dok se na Jadranu očekuje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar koji će tijekom dana postajati sva jači. U Dalmaciji će poslijepodne okrenuti na jako jugo.



Što se tiče temperatura, danas će doći do zahlađenja koje će se osjetiti i sljedećeg tjedna.



Tako će se danas temperature kretati od 0 do 5 °C na kopnu, dok će se na Jadranu temperature kretati od 9 do 14 °C, javlja DHMZ.



Što se tiče početka tjedna, u ponedjeljak je moguće još snijega, koji se posebno očekuje u gorskoj Slavoniji i Slavoniji. Od utorka će pak biti uglavnom suho vrijeme uz moguća sunčana razdoblja. Ipak, doći će do zahlađenja, a puhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak.Na Jadranu se pak očekuje promjenljivo uz povremenu kišu, koja se posebno očekuje sutra. Više suhog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu.Temperature će i na Jadranu padati, a dojam hladnoće pojačavat će umjerena i jaka bura.

Snijeg na cestama

Na kamerama HAK-a pogledajte gdje je sve za sada počeo padati snijeg.