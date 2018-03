Snježna oluja zahvatila istok SAD-a, otkazane tisuće letova

Screenshot: YouTube

OBILNE snježne padaline i jak vjetar zahvatili su istočnu obalu SAD-a, gdje su zatvorene škole i otkazane tisuće letova. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja za snježnu oluju od Sjeverne Karoline do Massachusettsa, a nevremenom je pogođeno područje s oko 70 milijuna ljudi.



Do srijede poslijepodne otkazano je više od 4400 međunarodnih i više od 2600 domaćih letova. Snažna ciklona sa sjeveroistoka je snijegom i ledom zatrpala New York, Boston, Philadelphiju i Washington. Samo u New Yorku otkazano je 1200 letova.



Željeznički prijevoznik Amtrak smanjio je broj vlakova na liniji od Washingtona do Bostona, a u nekim državama na istoku zemlje zabranjena je vožnja kamionima na glavnim autocestama.

Izvanredno stanje u New Yorku



Guverner New Yorka Andrew Cuomo proglasio je izvanredno stanje za New York i njegova predgrađa te odredio da 5500 radnika komunalnih službi i 300 pripadnika Nacionalne garde budu u pripravnosti.



Oko 15 tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Zapadnoj Virginiji, a mnoge škole diljem Istočne obale su zatvorene. U Philadelphiji je palo 20 centimetara snijega, a u New Yorku 12.Unatoč tome što je počelo proljeće, snježno nevrijeme je zatvorilo i američku saveznu vladu, a Bijela kuća i Državno tajništvo otkazali su sve javne događaje. Kongres, pak, radi s obzirom na to da zakonodavci pokušavaju riješiti situaciju s državnim proračunom.

Na zapadu zemlje obilne kiše



U sjevernom dijelu New Jerseyja, na jugoistoku savezne države New York i jugozapadu moglo bi pasti do 45 centimetara snijega, a duž istočne obale očekuju se i poplave.



To je već četvrti val hladnoće koji je od počeka ožujka zahvatio taj dio SAD-a. Na drugoj strani zemlje, oluja je u Kaliforniju donijela obilne kiše.