Šonje: Živi zid je do apsurda doveo ono što rade HDZ i SDP

Screenshot: N1

EKONOMSKI analitičar Velimir Šonje bio je gost Pressinga s Petrom Štefanićem na N1 Televiziji. Odmah na početku Šonje je konstatirao kako bi se moglo kazati da je Hrvatska neuspješna zemlja.



"Relativno da. Prilično je dramatično. Slovenija i Češka daleko ispred nas, Poljska i Slovačka su nas prestigle, kao i tri baltičke zemlje", kaže Šonje.



"Socijalizam u Poljskoj je bio neuspješan, gospodarstvo im je konstantno propadalo. 80-ih smo imali ideju da su Poljaci siromasi, ali to je kratka epizoda u poljskoj povijesti", osvrnuo se Šonje na mit o siromašnim Poljacima.



"Neuspješna tranzicijska zemlja"



"Bugarska ni po jednom pokazatelju nije blizu Hrvatske. Rumunjska se prema BDP-u približila, ali ako gledamo ukupni standard nisu nas stigli. Ali to je ogromno upozorenje, kao i Turska", dodao je.



Potvrdio je da Hrvatsku smatra neuspješnom tranzicijskom zemljom.



"Mi imamo period rasta od 1994. do 2008. Onda dolazi kriza na koju pogrešno reagiramo i padamo do 2014. Sad se polako vadimo iz te rupe. Tek ove godine smo došli na razinu 2008., izgubili smo desetljeće", rekao je analitičar.



"Slovačka je devet godina prije nas ušla u EU. Uvela euro i aktivno privlačila strane ulagače. Danas je zemlja koja proizvodi najviše automobila po glavi stanovnika. Hrvatska se ne doima kao zemlja koja je sposobna za takve zaokrete. Kod nas postoje političke blokade. Imamo sustav (državna poduzeća, proračun...) koji predstavlja teret za gospodarstvo i građane, koji nadmašuje bilo koji u istočnoj Europi. Imamo konstantan rast poreznog opterećenja. Kad kriza udari, morate smanjiti poreze, a oni su digli poreze", smatra Šonje.



Kašnjenje s reformama





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Za javne reforme kaže kako smo ih morali imati prije 20 godina."Simbolika, to je nešto što smo trebali imati prije 20 godina. Jedino što se događa je liberalizacija poslovnih propisa. Javna poduzeća su rak-rana. Preko 100.000 zaposlenih, jedan dio zaštićen, dio nema racionalnost da postoje u okviru državnog sektora. S aviokompanijom imamo ogromnih problema, ona se ne razvija. Država ne mora imati aviokompaniju, države imaju problema s aviokompanijama. nitko ih ne drži da u njih ulaže novac poreznih obveznika", kaže ekonomist.Upitan o logici državne banke, rekao je kako to nisu ideološka pitanja."Mogu postojati razlozi da država intervenira na tržištu kredita. Zato ima HBOR, to je državna banka koja djeluje kao razvojna banka. I to je to. Kroz to država realizira svoju politiku, ne trebaju joj još tri banke", rekao je.Ne misli da je velika koalicija nemoguća."Ne znam zašto se misli da bi trebalo doći do toga da bi se napravile reforme. Uvijek će biti netko u oporbi tko će reforme bušiti. Polazi se od pretpostavke da se dvije stranke trebaju dogovoriti da bude 'to je to'. Da su ozbiljne stranke i da vjeruju u njih, i HDZ i SDP bi to mogli provesti. Ne oduševljava me ideja o velikoj koaliciji. Dopuštam da bi ta vlada bila bolja od pojedinačnih, ali ne vidim razlog za to", smatra analitičar.Na upit o Živom zidu, rekao je kako ih iz uže ekonomske perspektive ne može komentirati."Do apsurda je doveo nešto što su radili i HDZ i SDP. Tu nema ničeg bitno novog. Jedino što je novo, oni su od Oraha preuzeli marihuanu, chemtrailse, cirkularnu ekonomiju... I začinili su to onim što je najtragičnije, antieuropskom pričom. Za mene oni predstavljaju okretanje prema Rusiji i Kini, izlazak iz EU-a. I tu priča počinje i završava. Ne shvaćam kud se hoće ići. EU je tržište od 500 milijuna ljudi. Zemlja od četiri milijuna ljudi ne može biti sama za sebe, mora biti otvorena", ispričao je Velimir Šonje.