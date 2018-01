Španjolska traži uhićenje Puigdemonta ako otputuje u Dansku

Foto: Hina

ŠPANJOLSKO državno odvjetništvo reklo je da će tražiti uhićenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemonta ako će on u ponedjeljak iz Belgije doputovati u Dansku kako bi prisustvovao tamošnjoj debati.



Puigdemont je u Belgiju stigao u listopadu nakon što je njegova regionalna vlada 27. tog mjeseca proglasila nezavisnost od Španjolske nakon referenduma koje su središnje vlasti u Madridu proglasile ilegalnim.



Španjolska vlada je smijenila njegov kabinet i uspostavila izravnu vlast nad tom bogatom regijom.



Španjolski vrhovni sud izdao je međunarodnu tjeralicu za katalonskim čelnikom, no povukao ju je prosincu kako bi se izbjegla mogućnost da mu belgijske vlasti odobre azil.



Španjolsko tužiteljstvo je reklo da će od suca zaduženog za Puigdemontov slučaj odmah zatražiti ponovno raspisivanje tjeralice i zahtjeva od danskih vlasti da ga uhite kad potvrdi svoj plan puta.

Puigdemont sutra na fakultetu u Kopenhagenu?



Sveučilište u Kopenhagenu u petak je objavilo da će Puigdemont u ponedjeljak prisustvovati događaju na njihovom politološkom odjelu nazvanom "Katalonija i Europa na raskrižju za demokraciju? Debata s Carlesom Puigdemontom".



Puigdemontov odvjetnik Jaume Alonso-Cuevillas rekao je u nedjelju za katalonski javni radio da je rizik da će njegov klijent biti uhićen u Danskoj "veoma visok", iako vjeruje i da će danske vlasti odbiti djelovati po tjeralici.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Glasnogovornik danskog državnog odvjetnika rekao je kako će "pratiti situaciju" i nije otkrio više detalja o daljnjem djelovanju.Puigdemont još uvijek nije komentirao svoje putovanje u Dansku, no u petak je podijelio objavu s Twittera danskog političara Pellea Dragsteda u kojoj je on izrazio dobrodošlicu katalonskom čelniku u danski parlament idućeg tjedna.To bi bilo prvi put da Puigdemont napusti Belgiju otkad je u listopadu stigao u tu zemlju sa četiri ministra iz svog kabineta. Ako se vrati u Španjolsku, prijeti mu vjerojatno uhićenje i istraga o poticanju pobune, zloupotrebi javnog novca, kršenju povjerenja i nelojalnosti.Puigdemontova stranka Zajedno za Kataloniju na izborima 21. prosinca pokazala se kao najveća separatistička stranka, a većinu u regionalnom parlamentu ponovno su osvojile stranke za neovisnost.Puigdemont traži načine da ga parlament imenuje novim katalonskim predsjednikom dok je u Bruxellesu, te je natuknuo da bi regijom mogao vladati preko videolinka.Španjolski premijer Mariano Rajoy odbacio je tu ideju i najavio da će Madrid osporiti takvu odluku na sudovima. Katalonski parlamentarni odbor mora do 31. siječnja odlučiti hoće li dopustiti Puigdemontu takvo upravljanje.