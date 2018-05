Splićanke nakon odmora iz snova doživjele šok: "U Beogradu su nas brutalno pokrali"

Ilustracija: 123rf

SEDAM Splićanki koje su se nedavno vratile s putovanja iz New Yorka tvrde kako su tijekom presjedanja u Beogradu opljačkane.



Djevojke su iz New Yorka u Zagreb putovale povezanim letom preko Beograda. Budući da je razmak između dvaju letova iznosio čak osam sati, otišle su na ručak i zatim se vratile na aerodrom "Nikola Tesla". Neugodno iskustvo doživjele su nakon slijetanja u Zagreb, kada su pokupile svoje kofere. Kažu da je svih 11 kofera bilo oštećeno, obijenih lokota, a pojedini su bili lakši za gotovo pola prijavljene težine u odnosu na početak putovanja.



"Moja prtljaga je u New Yorku zaprimljena s crvenom navlakom, u Zagrebu sam je našla razbijenu, bez navlake, s uništenim lokotom te oko devet kilograma lakšu nego na mjerenju težine u SAD-u. Iz moje prtljage otuđeno je 90 posto kupljene robe, uključujući i dva para tenisica, kozmetiku, odjeću koja je bila nova, zapakirana i s etiketom. Ukupna šteta je velika, gotovo tisuću dolara po svakoj od nas; svakako je prevelika da bi se mjerila novcem", ispričala je jedna Splićanka za Slobodnu Dalmaciju.





Traumatično iskustvo opisala je i njezina prijateljica."Naša ukupna šteta iznosi između šest i sedam tisuća dolara, a o šoku koji smo doživjele nećemo ni govoriti. Netko sebi daje za pravo da pretura po prtljazi sedam putnika i otuđuje stvari. Tako je u tu istu prtljagu u tranzitu mogao staviti bilo što, pa i nešto što bi moglo ugroziti sigurnost leta i ostale putnike", kazala je.Kada su se obratile kompaniji s kojom su letjele, Air Serbiji, dobile su odgovor u kojem se kompanija ograđuje od krađe."Prema odredbama Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), limit odštete iznosi 20 američkih dolara po kilogramu za komad prtljage najveće težine od 23 kilograma. Naša evidencija ukazuje na to da ste se prijavili na let u New Yorku s jednim komadom prtljage težine 22 kilograma, a po dolasku na zagrebački aerodrom težina mu je iznosila 15,8 kilograma. U skladu s tim, spremni smo vam ponuditi, bez ugrožavanja ostalih prava, iznos od 101 eura za artikle koje ste prijavili kao ukradene na osnovi razlike u težini", navodi se u odgovoru srbijanske kompanije.