Splitska nadbiskupija: Tko je protiv nove crkve, taj je protiv građana

SPLITSKO-MAKARSKA Nadbiskupija javila se podužim priopćenjem kojim brani gradnju nove crkve u Splitu u župi Prečistog Srca Marijina koja obuhvaća kotareve Blatine-Škrape, Split 3 i dijelom Trstenik. Tvrde da je izneseno dosta neistina i krivih argumenata. Samo su rijetki mediji izrazili pravednu želju da se čuje i druga strana, a i ti nisu prenijeli stav Nadbiskupije ili poštovanje zakonske procedure, požalila se Nadbiskupija.

Nadbiskupija: Radi se neprimjeren pritisak na sudionike u realizaciji programa

Za početak su "podsjetili sve koji su možda (ne)namjerno zaboravili da je do 1991. godine bilo nezamislivo i nedopustivo u planove gradnje staviti gradnju crkve i pastoralnog centra".

"Opće je poznato i nepotrebno dokazivati da tadašnja komunistička vlast i tadašnja država Jugoslavija nisu poštivale vjerske slobode i prava Crkve, osobito na izgradnju novih objekata. Poduži je popis oduzetih crkvenih objekata. Redom su crkve bile u privatnim kućama koje je Nadbiskupija krišom kupovala i pretvarala u male kvartovske kapelice. Tek uspostavom slobodne i neovisne Republike Hrvatske, Crkva dobiva pravo predložiti lokacije za gradnju crkava. Zato je jasno zašto u čitavom gradu Splitu do 1991. godine nije postojala ni u jednom planu ijedna lokacija za crkvu, osim Konkatedrale sv. Petra za koju se više puta kod komunističkih vlasti osobno založio Papa Pavao VI.", navodi Nadbiskupija.

Žalosti ih što "iznesene primjedbe, prijedlozi, inicijative nisu utemeljenje na činjenicama, nego su i protivne interesima grada i građana te predstavljaju neprimjereni oblik pritiska na sudionike u realizaciji projekta".

"Nadali smo se da je to dolaskom demokracije postala stvar prošlosti. Posebno zabrinjava nepoznavanje zakonskih propisa nekih predstavnika DAS-a, a još više zabrinjava nepoznavanje zakonskih propisa predstavnika političkih stranaka koji na nacionalnoj i vjerskoj osnovi pokušavaju diskriminirati i dovesti u zabludu većinu naših sugrađana i stanovnika ovog dijela grada. Crkva će se početi graditi po ishođenju i pravomoćnosti svih zakonom propisanih alegata za gradnju. Sama crkva imat će površinu od 400 metara kvadratnih plus pripadajući trg javne namjene uz smještaj za dva svećenika i dvoranama za vjeronauk i razne susrete. Apsolutna je neistina da će zvonik crkve biti udaljen manje od pet metara od stambenih zgrada. I dalje ćemo ustrajati u dobru i biti na službu svakom čovjeku u ime Isusa Krista", zaključili su u Nadbiskupiji.

Kada je crkva završila u planovima za gradnju?

Danas je inače u Splitu 3 stranka Pametno sazvala zbor građana. Dosta je stanovnika uzrujano objektom koji će se na križanju Ulice Bruna Bušića i Poljičke podignuti 20 metara u visinu, dok će sam zvonik biti visok 40 metara. Građani žele javnu raspravu i kristaliziranje prioriteta. Moglo se čuti da ima potreba za vrtićem, zelenim površinama, parkiralištima, no namjena prostora već je definirana GUP-om.

Crkva tvrdi da se prije 1991. godine nije moglo planirati gradnju vjerskih objekata, no projektant crkve Jerko Rošin tvrdi nešto drugačije. 2006. godine javio se autor Splita 3 Ante Svarčić, čiji je projekt predvidio natkrivenu tržnicu od 5700 kvadrata. Osjetio je potrebu da upozori javnost na tu činjenicu jer je tadašnji pročelnik za urbanizam Branko Poljanić najavio gradnju crkve na toj lokaciji. Poljanić je tvrdio da je teren bio oduvijek namijenjen gradnji sakralnog objekta, no Svarčića nije uvjerio. Upitao se zašto se onda mijenja DPU radi gradnje crkve.

12 godina kasnije DPU se opet mijenja jer crkva smanjuje gabarite. Rošin kaže kako je crkvu projektirao još 1991. godine.

"Stavljena je u GUP još u onoj državi. Natječaj je raspisan 1990. godine. Crkva nije mogla raspisati sama natječaj. Raspisali su ga Grad Split i Društvo arhitekata. Svi su me to mogli pitati. Nema tajnih podataka. Sve je gotovo 30 godina staro, a sada je jedino, zbog imovinskih razloga, smanjena crkva. Odustali su od gornje parcele koja je trebala biti pastoralni centar za javnu uporabu. Koncertna dvorana, muzička škola. Crkva za to nema novca i interesa. Natječaj je bio raspisan temeljem važećeg GUP-a. Bila je predviđena gradnja vjerskog objekta. Da nije crkva odustala od gradnje jer nisu imali novca, davno bi to bilo sagrađeno", kazao nam je Rošin.

Tvrdi da crkva neće biti udaljena pet metara od prvih stambenih zgrada.

"Gabariti su manji, a tržnica će biti veća nego što je danas. Ne znam točno koja je visina, projekt nije napravljen, čeka se usvajanje izmjena DPU-a koji predviđa manju crkvu", kazao je Rošin.