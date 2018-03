Splitski Karepovac užasno smrdi, a ova snimka najbolje govori kako je živjeti kraj toliko smeća

Foto, Video: Ina Consani/ Facebook

VELIKO splitsko smetlište, čija je sanacija odgađana godinama, napokon je u fazi sanacije. No, ista će potrajati, a Split posljednjih mjeseci smrdi.



No, kako je živjeti u neposrednoj blizini Karepovca? Snimka koju je objavila jedna Splićanka na svom Facebooku to najbolje pokazuje. Na snimci se vidi mnoštvo plastičnih vrećica razasutih na sve strane. Radi se o vrećicama koja čim malo zapuše vjetar nosi s Karepovca u svim smjerovima.



"To vam je naselje Dračevac koje se nalazi u neposrednoj blizini Karepovca. Čim vjetar zapuše s Karepovca lete kese okolo, kao što možete vidjeti na snimci. Najgore od svega je što kese i dalje stoje razasute po prirodi", ispričala nam je Splićanka koja je objavila snimku.I prije se događalo da stvari lete okolo s Karepovca, ali bi ih lokalni stanovnici skupili. No, sad je toliko toga da je nemoguće to skupiti. Plastične vrećice sa smetlišta tako danima stoje i onečišćuju prirodu. Na snimci pogledajte kako to izgleda.